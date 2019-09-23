Следствие попросило суд продлить арест Арашуковых на три месяца

23 сентября 2019, 17:23

Следственный комитет России ходатайствовал о продлении срока ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу до 30 декабря.

Как писал "Кавказский узел", Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под арестом с конца января. Суд признал обоснованным продление срока их ареста до 30 сентября.

Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Арашуков-старший подозревается по делу о многомиллиардном хищении газа.

Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о продлении срока ареста Рауфа и Рауля Арашуковых на три месяца, со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву сообщает сегодня «Интерфакс».

Следственный комитет России просит продлить заключение Арашуковых под стражей до 30 декабря, информирует сегодня ТАСС.

На сайте Басманного суда Москвы, по состоянию на 17.15 мск сегодня, два указанных ходатайства зарегистрированы 23 сентября и переданы на рассмотрение судье Артуру Карпову, дата заседания еще не назначена.

По версии следствия, Рауф Арашуков причастен к убийствам в 2010 году заместителя председателя движения "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, а также к нападению в октябре 2018 года на депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова. 22 мая сенаторы проголосовали за досрочное лишение Арашукова полномочий сенатора

Напомним, что 29 августа бывший исполнительный директор ОАО "Апанасейкирайгаз" и АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков был заключен под стражу. Евгамуков был объявлен в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей.

"Кавказским узлом" подготовлены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых".