Мосгорсуд признал арест счетов Рауля Арашукова законным

05 июня 2019, 15:41

Защите бывшего советника главы "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова отказано в апелляции на арест его счетов в "Бинбанке".

Как писал "Кавказский узел", "Рауль Арашуков был задержан в Петербурге 30 января и арестован. Ему предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

Под стражей по делу о хищении газа также находятся топ-менеджеры газовой компании, в том числе племянник Рауля Арашукова, гендиректор "Газпром газораспределение Астрахань" Руслан Арашуков. Кроме того, в рамках расследования в январе этого года был задержан сын Рауля Арашукова, Рауф. После ареста он лишился должности сенатора в Совете Федерации. Ему вменяют ряд тяжких преступлений, среди которых участие в преступном сообществе и убийство.

Мосгорсуд постановил оставить решение Басманного суда об аресте счетов Рауля Арашукова без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения, сообщает ТАСС.

Сторона следствия на суде заявила, что деньги, находящиеся на счетах Арашукова-старшего, получены преступным путем. При этом объем средств не уточняется. Защита в свою очередь уточнила, что суммы "не являются значительными", передает корреспондент РИА "Новости".

Ранее стало известно, что подозреваемый в многомиллиардном хищении газа Рауль Арашуков был уволен с должности советника гендиректора "Газпром межрегионгаза". Об этом в мае заявил глава компании Сергей Густов. Представитель "Газпрома" отметил, что компания пока не собирается судиться с Арашуковым, несмотря на имиджевые потери.

"Кавказским узлом" подготовлены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых".