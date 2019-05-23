"Газпром" отчитался об увольнении Рауля Арашукова

23 мая 2019, 08:46

Подозреваемый в многомиллиардном хищении газа Рауль Арашуков больше не является советником гендиректора "Газпром межрегионгаза", заявил глава компании Сергей Густов. Представитель "Газпрома" отметил, что компания пока не собирается судиться с Арашуковым, несмотря на имиджевые потери.

Как писал "Кавказский узел", советник главы "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков был задержан в Петербурге 30 января и арестован. Ему предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

Под стражей по делу о хищении газа также находятся топ-менеджеры газовой компании, в том числе племянник Рауля Арашукова, гендиректор "Газпром газораспределение Астрахань" Руслан Арашуков.

Рауль Арашуков больше не работает советником гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", со ссылкой на главу компании Сергея Густова сообщил 22 мая "Коммерсант".

"Могу сказать, что мы абсолютно открыты на запросы правоохранителей, предоставляем материалы. Более того, даем сотрудников, которые разбираются с техническими вопросами и максимально открыты для того, чтобы следствие и суд приняли единственно верное решение", - цитирует генерального директора "Газпром межрегионгаза" Сергея Густова ТАСС.

Густов также отметил, что из-за Рауля Арашукова "есть имиджевые потери". Член правления "Газпрома" Геннадий Сухов в свою очередь добавил, что пока идут следственные действия, судиться с Арашуковым компания не будет, передает РБК.

Комментариев от представителей Рауля Арашукова по поводу заявления сотрудников "Газпрома" пока не поступало.

Напомним, что 22 мая Совет Федерации единогласно проголосовал за досрочное прекращение полномочий сына Рауля Арашукова Рауфа Арашукова на посту сенатора от Карачаево-Черкесии. Причиной лишения мандата стала не представленная вовремя декларация о доходах. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" юристов, Арашуков был лишен статуса "по абсолютно формальному основанию". Сам Арашуков упрекнул сенаторов в обесценивании иммунитета члена Совета Федерации.

"Кавказским узлом" подготовлены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых".