Следком заявил об аресте имущества по делу Арашуковых на 830 миллионов

13 января 2020, 22:25

Следком России заявил о новых эпизодах в деле советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова, а также о фиктивном трудоустройстве его жены и дочери в фирмах "Газпрома". Арест многомиллионного имущества связан с погашением ущерба по делу Арашуковых.

Как писал "Кавказский узел", Рауль Арашуков находится под арестом с конца января по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей. Свою вину он не признает. В декабре 2019 года стало известно о еще трех уголовных делах, возбужденных против Рауля Арашукова, а также делах против его близких родственниц.

Под арестом также находится сын Рауля Арашукова, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, который обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауф Арашуков объявил себя жертвой политических интриг.

Дочь Рауля Арашукова — Камилла Агоева была фиктивно трудоустроена на должность советника гендиректора "Газпром газораспределение Ставрополь", тем самым из организации было похищено 12,8 миллиона рублей, сообщил сегодня заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в своем интервью, размещенном на сайте ведомства.

По словам Краснова, жена Рауля Арашукова Нелли аналогичным образом была устроена на должность начальника отдела кадров филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь", тем самым было присвоено более 2,8 миллиона рублей. Кроме того, по словам Краснова, еще более 761 миллиона рублей из "Газпром газораспределение Ставрополь" было перечислено по фиктивным договорам на счета подконтрольных Раулю Арашукову фирм.

Комментируя возбуждение уголовных дел против родственниц Арашуковых, адвокат Владимира Постанюк заявил о давлении следствия."Мы уверены, что новые дела нужны, чтобы оказать давление на бывшего сенатора, на его отца", - заявил защитник, добавив, что и сестра, и мать Рауфа Арашукова объявлены в федеральный розыск. Семья Рауфа Арашукова после возбуждения этих уголовных дел покинула страну, сообщила адвокат бывшего сенатора Анна Ставицкая. О давлении силовиков в связи с делами против близких родственников заявил и сам Рауф Арашуков.

"К уголовной ответственности (по делу Арашуковых по статье о создании преступной организации) привлечены 14 участников, ряд руководящих работников различных дочерних организаций ПАО «Газпром». Еще пять подозреваемых и обвиняемых объявлены в розыск", - заявил в интервью Игорь Краснов.

По его словам, для погашения ущерба наложен арест на 103 объекта недвижимости, 38 земельных участков, 107 автомобилей, 69 банковских счетов на общую сумму более 830 миллионов рублей.

Напомним, что в апреле 2019 года Басманный райсуд Москвы наложил арест на имущество и счета сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и других обвиняемых в крупном хищении газа.

Кавказский узел" подготовил биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых". Подробности громких убийств, в которых обвинен Рауф Арашуков, изложены в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".