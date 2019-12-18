Четверо метрологов задержаны на Ставрополье по делу Арашуковых

18 декабря 2019, 13:34

Задержанные метрологи "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе и Ставрополе доставлены в Москву по делу о крупном хищении газа, сообщил Следком. Главный обвиняемый по делу Рауф Арашуков рассказал об угрозах силовиков во время расследования, а также назвал "психологическими пытками" условия содержания в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", ранее по делу Арашуковых уже были задержаны сотрудники "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Так, 22 октября стало известно о задержании замдиректора филиала компании Ахмеда Коцба, а 26 февраля по подозрению в многомиллиардном хищении газа была задержана и.о. главы филиала компании Ирина Валешная, еще два человека объявлены в розыск.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под арестом с конца января. Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауль Арашуков является подозреваемым по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей. Оба вину не признают.

По данным ведомства, по делу об убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, хищении газа, поставляемого на территорию СКФО, и организации преступного сообщества, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын Рауф, задержаны четверо метрологов.

"Это инженер-метролог филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Юрий Акулич, действовавший под руководством обвиняемого Гузера Хашукаева; инженер-метролог того же филиала Игорь Дубинин, действовавший под руководством обвиняемого Алана Кятова; Ренат Загиров и Сергей Шосткин, работавшие в филиале «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ставрополе и действовавшие под руководством обвиняемых Игоря Травинова и Руслана Агоева", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

26 февраля Следком отчитался о 70 обысках в 22 городах и районах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана по делу советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова, арестованного по делу о хищении газа на более чем 30 миллиардов рублей. Под стражу также заключены его племянник, гендиректор "Газпром газораспределение Астрахань" Руслан Арашуков, исполнительный директор АО "Минераловодская газовая компания" Гузер Хашукаев, гендиректор "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорь Травинов и его заместитель Николай Романов, руководитель "дочки" "Газпрома" в Ессентуках Алан Кятов. Сын Рауля Арашукова, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, арестованный по обвинениям в убийствах, участии в организованном преступном сообществе и давлении на свидетеля, также причастен к хищениям, полагает следствие.

Подозреваемые доставлены в Москву. Акулич заключен под стражу, перед судом также возбуждены аналогичные ходатайства об аресте троих других подозреваемых, отмечается в сообщении.

По версии следствия, задержанные сотрудники "Газпром межрегионгаз Ставрополь" получали наличные деньги от представителей промышленных предприятий "за безучетно поставленный похищенный преступным сообществом природный газ".Кроме того, как утверждают следователи, подозреваемые метрологи обеспечивали поставку газа в обход приборов учета для производств, расположенных на территории Ставропольского края.

Арашуков рассказал об угрозах силовиков

Уголовное дело против Арашукова – "заказное", заявил сам Рауф Арашуков. "В судебном заседании на очередном продлении мне срока содержания под стражей я сделал заявление и подробно рассказал, кому, кем и сколько было заплачено за возбуждение в отношении меня уголовного дела. В ходе ближайшего заседания о продлении срока содержания я назову других лиц, которые стоят за моим арестом", - процитировало 16 декабря Рауфа Арашукова МБХ "Медиа".

Рауф Арашуков на заседании суда 25 сентября выступил с речью, в которой представил свою версию того, почему и как против него и его отца было организовано уголовное преследование. По словам Арашукова, "финансировать раскручивание уголовного дела" бывшему сенатору Вячеславу Дереву, который является свидетелем обвинения по делу Арашуковых. Рауф Арашуков считает, что Дерев инициировал его уголовное преследование и дал такие показания по причине личной неприязни.

Среди причин ареста бывшего сенатора, по словам Арашукова, мог стать черкесский вопрос. "Я планировал убедить лидеров черкесов в разных странах мира […] не выступать против сегодняшней России, а, напротив, наладить сотрудничество […] С этой своей идеей я приходил к Валентине Матвиенко и многим другим людям, которые занимались межнациональными отношениями. Но тогда я не добился существенных результатов", - пояснил бывший сенатор.

В своем интервью Арашуков также заявил, что силовики угрожали ему пожизненным заключением и тем, что решение суда уже предопределено, если он не признается в преступлениях, которые ему вменяют. Бывший сенатор также возмутился тем, что "для оказания давления" было возбуждено уголовное дело против матери и сестры, у которой пятеро детей. "Вся семья была вынуждена уехать из России. В связи с заинтересованностью следствия в исходе дела, мною было подано ходатайство в Генеральную прокуратуру России о передаче дела в другой следственный орган", - прокомментировал Арашуков.

О своем задержании Рауф Арашуков узнал за несколько дней и назвал его "показательным выступлением в целях устрашения и меня, и остальных членов Совета Федерации и в принципе всех граждан России". "Это показательное выступление демонстрирует, что никакой неприкосновенности не существует и в тюрьме может оказаться любой, в том числе и человек, который занимает высокий пост", - констатировал бывший сенатор.

Условия содержания в "Лефортово" Арашуков назвал "психологическими пытками"

По словам бывшего сенатора, в СИЗО "Лефортово" он находится "в условиях сильного психологического давления", "в условиях психологической пытки".

"В «Лефортово» жесткая изоляция […] Каждые три месяца мне меняют сокамерника […] И только начинаешь находить общий язык с человеком, с пониманием относиться к его особенностям и вдруг тебя переводят в другую камеру или меняют сокамерника, и все надо начинать с начала. В течение года мне не дают свидания с родными. Адвокаты ко мне приходят не тогда, когда это необходимо для работы и дела, а только по графику — один раз в две недели, потому что в «Лефортово» из-за небольшого количества следственных кабинетов и большого числа содержащихся под стражей, адвокаты вынуждены проводить жеребьевку. Бывали случаи, когда адвокаты могли попасть ко мне только раз в месяц. Письма приходят с большим опозданием, телефонные звонки с родными мне следователь не разрешает, мыться полноценно можно только раз в неделю. Все настроено на то, чтобы психологически подавить человека", - рассказал об условиях содержания в СИЗО Арашуков, добавив, что в изоляторе он занимается спортом, изучает английский язык и читает.

Кавказский узел" подготовил биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых". Подробности громких убийств, в которых обвинен Рауф Арашуков, изложены в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".