22 октября 2019, 21:27

Источник сообщил о двух задержанных по делу Арашукова на Ставрополье

Родственники бывшего сенатора Рауфа Арашукова Беслан Арашуков и замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба задержаны по делу о хищениях газа, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под арестом с конца января. 25 сентября Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении Рауфу и Раулю Арашуковым сроков ареста до 30 декабря. Рауф Арашуков выступил в суде с защитительной речью, назвав высокопоставленных чиновников организаторами своего преследования.

Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауль Арашуков является подозреваемым по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей. 

Правоохранители сегодня задержали кузена Рауфа Арашукова Беслана Арашукова, а также брата супруги Рауля Арашукова, занимающего должность замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеда Коцбу, сообщило со ссылкой на источник, близкий к следствию, РИА "Новости".

По словам источника, утром у Беслана Арашукова и Ахмеда Коцбы прошли обыски, после чего они были доставлены на допрос и помещены в изолятор по делу о хищении газа на 30 миллиардов рублей. Ходатайство об избрании меры пресечения Беслана Арашукова и Ахмеда Коцбы будет рассмотрено 23 октября, отметил он.

Напомним, 26 февраля по подозрению в многомиллиардном хищении газа были задержаны замдиректора компании "Газпром газораспределение Ставрополь" Замир Борсов, а также и.о. главы филиала компании "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" Ирина Валешная. 28 февраля суд принял решение арестовать Борсова, а днем ранее под стражу была помещена Валешная.

"Кавказский узел" подготовил биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Опала Арашуковых".

Примечание:

"Два топ-менеджера газовых компаний задержаны по делу Арашуковых", "Глава газовой компании в Дагестане оставлен под арестом", "Источник рассказал о хищении газа в отеле Арашуковых".

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