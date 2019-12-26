Следствие сообщило о новых делах против Рауля Арашукова

Следователи с опозданием уведомили защиту о трех новых делах против советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков, находятся под арестом с конца января. Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауль Арашуков является подозреваемым по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей. Оба вину не признают. Рауф Арашуков объявил себя жертвой политических интриг.

Следствие возбудило против Рауля Арашукова еще три уголовных дела о растрате. Эта информация, оглашенная следователем на сегодняшнем заседании Басманного суда Москвы, стала неожиданностью для защиты Арашукова-старшего. "Сейчас мы узнаем еще о как минимум трех уголовных делах, возбужденных по статье 160 УК РФ в отношении Рауля Арашукова. При этом нас не уведомили об этом должным образом, мы только сейчас об этом узнали, когда пришли в суд", - привело слова адвоката Владимира Постанюка РИА "Новости".