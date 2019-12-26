26 декабря 2019, 17:44
Следствие сообщило о новых делах против Рауля Арашукова
Следователи с опозданием уведомили защиту о трех новых делах против советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова, заявил адвокат.
Как писал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков, находятся под арестом с конца января. Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауль Арашуков является подозреваемым по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей. Оба вину не признают. Рауф Арашуков объявил себя жертвой политических интриг.
Следствие возбудило против Рауля Арашукова еще три уголовных дела о растрате. Эта информация, оглашенная следователем на сегодняшнем заседании Басманного суда Москвы, стала неожиданностью для защиты Арашукова-старшего. "Сейчас мы узнаем еще о как минимум трех уголовных делах, возбужденных по статье 160 УК РФ в отношении Рауля Арашукова. При этом нас не уведомили об этом должным образом, мы только сейчас об этом узнали, когда пришли в суд", - привело слова адвоката Владимира Постанюка РИА "Новости".
Выступая в суде, Рауф Арашуков сообщил и об уголовных делах, возбужденных против его родственников. "На мою мать возбудили уголовное дело по каким-то надуманным основаниям. На сестру возбудили уголовное дело", - процитировало издание Рауфа Арашукова.
22 октября на Ставрополье по подозрению в причастности к хищениям газа были задержаны родственники бывшего сенатора Рауфа Арашукова Беслан Арашуков и Ахмед Коцба, а также инженер Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный. Все трое вину не признали. 24 октября стало известно, что все трое по решению Ленинского районного суда Ставрополя помещены в следственный изолятор на срок до 22 декабря. По словам адвоката Беслана Арашукова, следствие считает его подзащитного причастным к крупному хищению газа с причинением ущерба на сумму не менее 30 миллионов рублей.
По данным следствия, супруге Рауля Арашукова, Нелли Арашуковой, за последние девять лет было перечислено 2,9 миллиона рублей из средств "Газпрома", а дочь обвиняемого Камила Арашукова получила 12 миллионов, сообщил адвокат Владимир Постанюк. Он отметил, что Агоева была советником гендиректора "Ставрополькрайгаза", а Нелли Арашукова работала в отделе кадров. "Мы уверены, что новые дела нужны, чтобы оказать давление на бывшего сенатора, на его отца", - привел сегодня слова адвоката РБК.
В уголовных делах в отношении матери и сестры Рауфа Арашукова идет речь о хищении денег путем фиктивного трудоустройства родных Арашукова на газовые предприятия Ставрополья, сообщила защита. Семья Рауфа Арашукова после возбуждения этих уголовных дел покинула страну, сообщила адвокат бывшего сенатора Анна Ставицкая. "Вся семья, в том числе его родная сестра, у которой пятеро детей, уехала за границу", - сказала она, передал сегодня "Интерфакс".
Кавказский узел" подготовил биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых". Подробности громких убийств, в которых обвинен Рауф Арашуков, изложены в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".