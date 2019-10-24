Брат Рауфа Арашукова арестован по делу о хищениях газа

24 октября 2019, 10:43

Следователи убедили суд в Ставрополе заключить под стражу Беслана Арашукова. Двоюродному брату экс-сенатора Рауфа Арашукова предъявлено обвинение в растрате и участии в преступном сообществе, рассказал сегодня адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября на Ставрополье по подозрению в причастности к хищениям газа были задержаны родственники бывшего сенатора Рауфа Арашукова Беслан Арашуков и Ахмед Коцба, а также инженер Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный. Все трое отказались признать вину.

Ленинский райсуд Ставрополя постановил заключить Беслана Арашукова под стражу на два месяца, сообщил его адвокат Артем Шарко. "Суд арестовал Беслана Арашукова до 22 декабря включительно", - сказал он.

По словам адвоката, защита просила избрать Арашукову домашний арест в связи с тем, что на его иждивении двое малолетних детей и родители-инвалиды, пишет сегодня РИА Новости.

Следователи предъявили Беслану Арашукову обвинение, уточнил Артем Шарко. "Беслана Арашукова обвиняют по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 2 статьи 160 УК РФ (растрата). Следствие считает его причастным к крупному хищению газа, общий ущерб по этому преступлению, по версии следствия, составляет не менее 30 млн рублей. Мы считаем, что его задержание произведено с целью оказать давление на Рауля Арашукова", - цитирует сегодня адвоката ТАСС.

Кроме двоюродного брата Рауфа Арашукова, арестованы также до 22 декабря брат супруги Рауля Арашукова Ахмед Коцба и Виталий Белозерный, сообщил Шарко. "Содержаться все трое будут в СИЗО на территории Ставропольского края", - приводит слова адвоката агентство.

На сайте Ленинского райсуда информация о мере пресечения Арашукову, Коцбе и Белозерному, по состоянию на 10.30 мск, не опубликована. Комментариев от представителей Ахмеда Коцбы и Виталия Белозерного относительно меры пресечения пока не поступало.

Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под стражей с конца января. Арашуков-младший обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауль Арашуков подозревается в причастности к хищениям газа более чем на 30 миллиардов рублей. Оба вину не признают. Рауф Арашуков объявил себя жертвой политических интриг.

Напомним, что под стражей по делу о хищении газа также находятся топ-менеджеры газовых компаний юга России, в том числе племянник Рауля Арашукова Руслан Арашуков.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном деле "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Опала Арашуковых".