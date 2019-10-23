Задержанные на Ставрополье по делу Арашукова не признают вину

23 октября 2019, 19:46

Родственник бывшего сенатора Рауфа Арашукова Беслан Арашуков и инженер Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный, задержанные 22 октября по делу о хищениях газа, отрицают свое участие в махинациях, сообщили их адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября стало известно о задержании на Ставрополье родственников бывшего сенатора Рауфа Арашукова Беслана Арашукова и Ахмеда Коцбы по делу о хищениях газа. На сегодня планируется рассмотрение в суде ходатайства об избрании меры пресечения Беслану Арашукову и Ахмеду Коцба, сообщил источник, близкий к следствию.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под арестом с конца января. Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауль Арашуков является подозреваемым по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей. Оба вину не признают. Рауф Арашуков объявил себя жертвой политических интриг.

Следствие планирует предъявить обвинение в хищении денежных средств, связанном с природным газом, Беслану Арашукову, который приходится троюродным племянником Раулю Арашукову, сообщил сегодня агентству "Интерфакс-Юг" адвокат Артем Шарко.

"Беслан Арашуков не является сотрудником газовых служб, он предприниматель. Он не отказывается от дачи показаний, идет навстречу следствию. Пока ему никакие обвинения не предъявлены. По предварительной информации, следствие планирует предъявить ему обвинение в хищении денежных средств, связанное с природным газом", - рассказал Артем Шарко. Он подтвердил, что в ближайшее время состоится судебное заседание, где будет рассмотрен вопрос о мере пресечения Беслану Арашукову.

В пресс-центре ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" сообщили, что "Ахмед Коцба и Беслан Арашуков уже более полугода не являются сотрудниками компании". По словам представителя пресс-центра, ранее Ахмед Коцба являлся директором филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Шпаковском районе Ставропольского края, Беслан Арашуков - начальником отдела закупок общества, отмечает агентство. По его данным, около года назад Беслан Арашуков работал директором предприятия "Ставрополькартон".

В уголовном деле Рауфа и Рауля Арашуковых, помимо двух их родственников, появился еще один фигурант - главный инженер Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный, который также был задержан 22 октября, передает со ссылкой на адвоката Белозерного Игоря Тангяна Business FM. По словам Тангяна, следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте Белозерного, который отрицает свою причастность к хищению газа.

"Инкриминируют ему то, что якобы, вступив в преступный сговор с представителями «Межрегионгаза», он похищал природный газ", - рассказал Игорь Тангян. По его словам, следствие полагает, что на пивзавод поставлялось большее количество газа, а предприятие оплачивало лишь половину, за остальное платились откаты.

Адвокат считает, что подозрения в адрес его подзащитного не подтверждаются документами или проверкой газового оборудования. "Всем этим занималась компания «Газпром межрегионгаз Ставрополь», она же снимала показания счетчиков. Но почему-то решили, что Белозерный причастен к этим хищениям", - заявил Игорь Тангян. Он отметил, что главный инженер имел лишь опосредованное отношение к получению газа, поскольку все контракты заключало руководство завода. "Никаких личных отношений у него ни с кем [из руководства компании-поставщика] не было, никаких взяток в жизни он не получал и не передавал. Он это отрицает", - подчеркнул Игорь Тангян.

Адвокат отметил, что Следственный комитет подозревает его подзащитного, а также Беслана Арашукова и Ахмеда Коцбу в участии в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Информации о предъявлении обвинений Ахмеду Коцба, Беслану Арашукову и Виталию Белозерному на сайтах Следственного комитета России и Следственного управления СКР по Ставропольскому краю по данным на 19.46 мск 23 октября нет.

Напомним, под стражей по делу о хищении газа также находятся топ-менеджеры газовой компании, в том числе племянник Рауля Арашукова, гендиректор "Газпром газораспределение Астрахань" Руслан Арашуков. Ранее по подозрению в многомиллиардном хищении газа были задержаны замдиректора компании "Газпром газораспределение Ставрополь" Замир Борсов, а также и.о. главы филиала компании "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" Ирина Валешная.

"Кавказский узел" подготовил биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Опала Арашуковых".