27 января 2020, 17:51

Продлен на три месяца арест Раулю и Рауфу Арашуковым

Мосгорсуд до 24 апреля продлил арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову.

Как информировал "Кавказский узел", Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под арестом с конца января 2019 года. Рауф Арашуков считает, что содержание в СИЗО - способ добиться от него признательных показаний

Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауль Арашуков является подозреваемым по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей, в декабре 2019 года против него были заведены новые дела о растрате. По делу Арашуковых арестовано имущество на сумму более 830 миллионов рублей. Рауф Арашуков считает, что его уголовное преследование организовали высокопоставленные чиновники.

О том, что срок ареста Рауляи Рауфа Арашуковых продлен до 24 апреля, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Мосгорсуда.

На тот же срок продлено предварительное расследование по их делу. "Завершено производство судебных, финансово-экономических, оценочных судебных экспертиз. По делу необходимо завершить производство молекулярно-генетических экспертиз, почерковедческих, компьютерно-технических экспертиз", - процитировало сегодня следователя РИА "Новости".

Рауф Арашуков напомнил суду, что уже год сидит в следственном изоляторе. "За все это время у меня не было ни одного звонка, адвокаты приходят раз в месяц, родственников моих хватают на улице, как в девяностых... Круглосуточно моим родственникам угрожают, пугают их, передачу запрещают передавать, каждые три месяца обыски", - привело издание слова бывшего сенатора.

Из ходатайства следствия о продлении ареста стало известно, что в четырех новых делах о растрате, возбужденных против Арашукова-старшего, говорится о переводе со счетов компании "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей, а также хищениях почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве близких родственников Рауфа Арашукова, информировал "Интерфакс".

Мосгорсуд постановил сегодня оставить в СИЗО и бывшего замгендиректора компании "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова. По данным следствия, Романов и Рауф Арашуков причастны к присвоению 267 миллионов рублей в 2011-2014 году и еще 495 миллионов рублей в 2009-2017 годах.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Опала Арашуковых". Подробности громких убийств, в которых обвинен Рауф Арашуков, изложены в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии". 

Примечание:

"Вячеслав Дерев оставлен под стражей", "В Черкесске во время конфликта людей сына сенатора Дерева с сотрудниками ДПС ранен полицейский, сенатор винит силовиков", "Глава национально-культурной автономии черкесов требует отзыва сенатора Дерева из Совета Федерации".

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