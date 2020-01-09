Аналитики сочли минимальным риск эскалации карабахского конфликта после убийства военного

09 января 2020, 16:49

Убийство азербайджанского пограничника не станет поводом для обострения армяно-азербайджанского конфликта, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 7 января Минобороны Армении заявило о попытке продвижения азербайджанских военных на линии фронта. Погранслужба Азербайджана опровергла эту информацию, в свою очередь сообщив о гибели пограничника Фарзали Фарзалиева в результате снайперского выстрела с армянской стороны.

Смерть пограничника приведет к резкому ухудшению отношений двух государств, предположил блогер "Кавказского узла" Ветер с Апшерона. "В таких случаях Азербайджан всегда отвечал убийственным огнем. Снайперы есть, современное дальнобойное стрелковое оружие азербайджанского производства имеется", - написал он 7 января.

Азербайджан сейчас не заинтересован в эскалации напряженности на линии соприкосновения войск, считает директор ИА Turan Мехман Алиев. Официальный Баку сосредоточен на других, приоритетных проблемах, пояснил Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

"Первая - внутриполитическая. Сейчас в Азербайджане идет процесс переформатирования власти. Уже произведены структурные преобразования в кабинете министров, администрации президента, на руководящие посты выдвинуты новые кадры, происходит обновление и омоложение правящей команды. Тот же процесс идет в структурах местной исполнительной власти. Обновление коснется и законодательной власти, в разгаре избирательная кампания по досрочным парламентским выборам. То есть это не самое лучшее время для инициирования боевых действий", - сказал Мехман Алиев.

5 декабря 2019 года президент Азербайджана подписал указ о роспуске парламента. Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля.

Второй причиной незаинтересованности Баку в эскалации конфликта, по мнению Алиева, является ситуация в Иране. "Конфронтация между США и Ираном достигла пиковой точки. На этом фоне в Азербайджане активизировались проиранские силы. Это было видно по обсуждениям в социальных сетях, где многие пользователи из числа верующих гневно осуждали США и скорбели по убитому американцами генералу Касеми Сулеймани. Тегеран будет использовать проиранские силы для оказания давления на Баку во избежание использования США и Израилем Азербайджана в разведывательных и иных целях против Тегерана. Поэтому в ближайшее время власти Азербайджана будут заняты заботой противодействия активизации проиранских сил и пресечения возможных их протестов и провокаций", - сказал Алиев.

В ночь на 3 января США провели в Багдаде операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считали причастными к организации нападения на американское посольство. Возникшая после убийства Сулеймани напряженность между США и Ираном создала для Азербайджана риск вовлечения в противостояние.

Эскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией не ожидает и военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

"Инциденты на азербайджано-армянской границе за последний год участились. Это связано с тем, что Азербайджан начал устанавливать контроль на государственной границе с Арменией. [...] Пограничники стали обустраивать границу, создавать посты, возводить инженерные сооружения, подводить дорожные коммуникации. Пограничники заняли высоты на азербайджанской территории, которые ранее как бы оставались нейтральными", - сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан с 20 июня по 17 июля сообщал о почти полном затишье на фронте. Однако в прошлом году возникла и негативная тенденция к сближению боевых позиций Армении и Азербайджана за счет сокращения нейтральной полосы, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

"Но до масштабных действий дело не дойдет. [...] Попытка Армении провести операции по оттеснению азербайджанских пограничников однозначно будет воспринята мировым сообществом как вторжение на территорию Азербайджана. С другой стороны, и Азербайджан, отвечая на выпады армянской стороны, не станет проводить масштабных контрнаступательных действий, потому что дальше уже территория Армении", - пояснил эксперт, уточнив, что не ожидает эскалации конфликта и в Нагорном Карабахе, "по меньшей мере в зимние месяцы".

После инцидента 7 января интенсивность обстрелов сохранилась на прежнем уровне, обратил внимание Азад Исазаде.

Количество обстрелов, указанное в ежедневных сводках Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов в зоне конфликта, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Азербайджан сообщает о максимум трех десятках обстрелов за сутки. 8 и 9 января Минобороны Азербайджана зафиксировало 21 и 24 обстрела соответственно.

В ближайшее время масштабных военных действий на границе Азербайджана и Армении ожидать не следует в связи с усилением позиций Азербайджана на переговорах по урегулированию конфликта, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по Евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

"Сейчас международные игроки и сопредседатели Минской группы ОБСЕ наряду с укреплением мер доверия указывают на необходимость ведения переговоров по политическому урегулированию конфликта. В марте 2019 года сопредседатели выступили с заявлением, в котором напомнили о ранее сформулированных принципах урегулирования, которые предусматривают поэтапность решения проблемы, что предусматривает прежде всего освобождение районов Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха. Стороны стали стрелять меньше, вести переговоры чаще", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

Однако, на его взгляд, долго так тоже не может продолжаться. "Пока не будет реального прогресса на переговорах, вероятность войны остается. [...] Армения все более ужесточает риторику по Карабаху. Уже из уст официальных лиц звучат заявления о нежелании возвращать даже районы вокруг Нагорного Карабаха. В азербайджанском обществе же растет недовольство бесплодностью многолетних переговоров. Помимо того, Азербайджан за последние годы усилил свои тактически позиции на севере и юге Карабаха, на нахичеванском направлении, на северной границе с Арменией. Продолжаются закупки вооружений, и все это дает основания полагать, что Азербайджан не будет мириться с потерей территорий", - отметил Джуварлы.

В апреле 2016 года, после резкого обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".