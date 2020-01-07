07 января 2020, 23:30

Азербайджанский военный погиб на границе с Арменией

Пограничник Фарзали Фарзалиев убит в результате выстрела снайпера со стороны Армении, заявила Государственная пограничная служба Азербайджана, опровергнув утверждение о попытке продвижения азербайджанских военных.

Как писал "Кавказский узел", пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сегодня сообщил, что "азербайджанская сторона попыталась провести инженерные работы на передовой в Тавушском направлении", а "армянская сторона открыла предупредительный огонь".

"Вооруженные силы Армении совершили очередную провокацию, грубо нарушив режим прекращения огня на линии соприкосновения на азербайджано-армянской границе. Пограничник Фарзали Фарзалиев во вторник в 14:56 (13.56 мск) был убит вражеским снайперским выстрелом в селе Гушчу Айрым Газахского района", - сообщила сегодня вечером на своем сайте Государственная погранслужба (ГПС) Азербайджана.

ГПС также опровергло утверждение представителя Минобороны Армении о том, что пограничник был убит в связи попытками азербайджанской стороны осуществить на передовой инженерные работы и продвинуть свои позиции.

"На данном участке подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана какие-либо инженерно-технические работы не проводились", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в ГПС.

Минобороны Армении пока не прокомментировало заявление азербайджанской стороны о гибели азербайджанского военного. На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха информации об инциденте к 23.10 мск нет.

После обострения карабахского конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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