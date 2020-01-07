Армения заявила о попытке продвижения азербайджанских военных

07 января 2020, 19:37

Вооруженные подразделения Армении открыли предупредительный огонь в ответ на инженерные работы азербайджанской стороны, заявило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило о 22 обстрелах со стороны Армении. По данным ведомства, азербайджанские позиции подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сегодня сообщил, что "азербайджанская сторона попыталась провести инженерные работы на передовой в Тавушском направлении". "Армянская сторона открыла предупредительный огонь", - говорится в сообщении на странице Ованнисяна в Facebook, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Подробностей инцидента пресс-секретарь Минобороны Армении не приводит.

На сайте министерства обороны Азербайджана сегодня к 19.30 мск нет информации о происшествии на границе.

После обострения карабахского конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".