Армянский солдат. Фото пресс-службы Минобороны Армении, http://www.mil.am

07 января 2020, 08:18

Азербайджан заявил о 22 обстрелах на линии фронта

Азербайджанские позиции подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", за сутки с 5 по 6 января Азербайджан зафиксировал 23 обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сегодняшнем заявлении министерства обороны Азербайджана.

Стреляли и со стороны Армении, и с территорий, которые контролируются властями Нагорного Карабаха, следует из заявления ведомства.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.18 мск 7 января не появилось реакции на данное сообщение.

После обострения карабахского конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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