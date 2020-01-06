Азербайджан зафиксировал 23 обстрела в зоне конфликта

Позиции Азербайджана на линии соприкосновения войск были обстреляны 23 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что с утра 4 января по утро 5 января Азербайджан насчитал 21 случай нарушения перемирия.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", заявило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 9.16 мск 6 января не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После вооруженных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили перемирие, но противостояние сторон так и не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Нагорный Карабах по итогам 2019 года заявлял о самом низком числе обстрелов своих позиций за 10 лет, отмечается в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам года на Южном Кавказе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".