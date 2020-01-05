05 января 2020, 10:29

Азербайджан сообщил об обстрелах четырех приграничных сел

Позиции азербайджанских войск в зоне конфликта были обстреляны 21 раз за сутки, под огонь попали села на границе с Арменией, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с 3 января по 4 января Азербайджан зафиксировал 22 обстрела своих позиций. В свою очередь Нагорный Карабах сообщил о 130 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 29 декабря 2019 года по 4 января 2020 года.

Режим прекращения огня был нарушен 22 раза с 4 по 5 января, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелу подверглись азербайджанские позиции в селах Кемерли в Газахском районе, Гаралар в Товузском районе, Геяли и Заманлы в Гедабейском районе, отмечает ведомство.

Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 10.00 мск сегодня не отреагировали на своих сайтах на это заявление.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, которое, однако, не остановило вооруженное противостояние, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Нагорный Карабах в 2019 году заявил о рекордно низком числе обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан впервые за несколько лет зафиксировал почти полное затишье на фронте с 20 июня по 17 июля, сообщается в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам года на Южном Кавказе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел на границе с Арменией", "Минобороны Армении заявило об обстреле села с азербайджанской стороны".

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