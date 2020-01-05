Азербайджан сообщил об обстрелах четырех приграничных сел

05 января 2020, 10:29

Позиции азербайджанских войск в зоне конфликта были обстреляны 21 раз за сутки, под огонь попали села на границе с Арменией, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с 3 января по 4 января Азербайджан зафиксировал 22 обстрела своих позиций. В свою очередь Нагорный Карабах сообщил о 130 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 29 декабря 2019 года по 4 января 2020 года.

Режим прекращения огня был нарушен 22 раза с 4 по 5 января, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелу подверглись азербайджанские позиции в селах Кемерли в Газахском районе, Гаралар в Товузском районе, Геяли и Заманлы в Гедабейском районе, отмечает ведомство.