Солдаты Армии обороны. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, http://www.nkrmil.am

04 января 2020, 15:00

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю

Азербайджанские солдаты с 29 декабря 2019 года сделали более 1200 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что за 2019 год Минобороны Нагорного Карабаха насчитало около девяти тысяч обстрелов своих позиций. Это самый низкий показатель с 2010 года, хотя прогресса в урегулировании конфликта нет, констатировало ведомство.

"В период с 29 декабря по 4 января азербайджанская сторона более 130 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения Вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, всего за этот период в направлении позиций Армии обороны было сделано около 600 выстрелов из различного стрелкового оружия.

Министерство обороны Азербайджана к 15.00 мск 4 января не разместило на своем сайте комментариев относительно данного заявления. Однако, по подсчетам "Кавказского узла", азербайджанская сторона зафиксировала в общей сложности 165 обстрелов на линии соприкосновения с войсками Армении и Нагорного Карабаха. Только за последние сутки обстрелов было 22, заявило сегодня утром Министерство обороны Азербайджана.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Нагорный Карабах зафиксировал рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, сообщается в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам года на Южном Кавказе.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 января 2020, 14:15

04 января 2020, 13:15

  • Силовики задержали активистов "Город наш" в Махачкале

    Силовики доставили в отделение активистов движения "Город наш" и корреспондента "Кавказского узла", который освещал общественную ревизию результатов реконструкции центральной площади Махачкалы. Все шесть человек уже отпущены.

04 января 2020, 12:50

04 января 2020, 11:45

04 января 2020, 11:20

Темы дня

События дня

2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников

Новый дорожный указатель близ Кизляра. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном

Ислам Кадыров "работает" с населением. Фото: кадр видео ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BpjWCGHbJ6E

Итоги-2019 на Кубани: преследование активистов, политические скандалы, рекордный урожай и успех "Краснодара"

Краснодар. Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кабардино-Балкария в 2019 году: дело Кочесоко, нерешенные конфликты и активизация подполья

Мартин Кочесоко. Фото: Александра Шалова https://vk.com/shaloff http://shaloff.com
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи