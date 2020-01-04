Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю

04 января 2020, 15:00

Азербайджанские солдаты с 29 декабря 2019 года сделали более 1200 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что за 2019 год Минобороны Нагорного Карабаха насчитало около девяти тысяч обстрелов своих позиций. Это самый низкий показатель с 2010 года, хотя прогресса в урегулировании конфликта нет, констатировало ведомство.

"В период с 29 декабря по 4 января азербайджанская сторона более 130 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения Вооруженных сил Республики Арцах (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, всего за этот период в направлении позиций Армии обороны было сделано около 600 выстрелов из различного стрелкового оружия.

Министерство обороны Азербайджана к 15.00 мск 4 января не разместило на своем сайте комментариев относительно данного заявления. Однако, по подсчетам "Кавказского узла", азербайджанская сторона зафиксировала в общей сложности 165 обстрелов на линии соприкосновения с войсками Армении и Нагорного Карабаха. Только за последние сутки обстрелов было 22, заявило сегодня утром Министерство обороны Азербайджана.