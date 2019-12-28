Нагорный Карабах рапортовал о самой спокойной ситуации в зоне конфликта за 10 лет

28 декабря 2019, 15:44

В 2019 году азербайджанская армия нарушила перемирие около девяти тысяч раз, это самый низкий показатель с 2010 года, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха. Прогресса в урегулировании конфликта нет, констатировало ведомство, обвинив в этом Азербайджан.

"Обширные повседневные инженерные и укрепительные работы" на линии фронта значительно увеличили уровень безопасности солдат на боевом дежурстве и исключили диверсионные вылазки азербайджанских военных, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. "За исключением 22 сентября, когда противник предпринял попытку диверсионного проникновения на одну из оборонительных позиций в северо-восточном (Караханбейли) направлении Армии обороны и, оставив один труп в нейтральной зоне, отступил на свои позиции выхода, в течение года таких шагов предпринято не было", - отмечается в сегодняшнем сообщении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в диверсии. По версии ведомства, погибший солдат Рамин Абдулрахманов заблудился на приграничной территории. Его станки были переданы азербайджанской стороне при содействии Красного Креста.

Всего, по данным Армии обороны Нагорного Карабаха, в 2019 году азербайджанская сторона нарушила режим перемирия на линии соприкосновения войск около девяти тысяч раз, совершив более 85 тысяч выстрелов по армянским позициям. Из этих выстрелов 13 были произведены из минометов, а 32 - из гранатометов, говорится в сообщении Минобороны. "Следует подчеркнуть, что количество нарушений перемирия со стороны противника в течение года является самым низким с 2010 года", - указало ведомство.



Минобороны также напомнило, что в этом году исполнилось 25 лет со дня подписания соглашения о прекращении огня. "Минская группа ОБСЕ не смогла добиться прогресса, поскольку официальный Баку не только отверг этот принцип, но и отверг принцип урегулирования", - заявило ведомство, возложив всю вину на противника.

Отметим, что Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах со стороны Армении и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха. Так, сегодня ведомство сообщило о 24 нарушениях режима прекращения огня за сутки. Комментариев относительно сегодняшнего заявления Минобороны Нагорного Карабаха на сайте Минобороны Азербайджана к 16.00 мск 28 декабря не появилось.

Число обстрелов, которое фигурирует в сводках Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов в зоне конфликта, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Азербайджан сообщает о максимум трех десятках обстрелов за сутки.