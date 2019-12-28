Азербайджанские военные, декабрь 2019 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az

28 декабря 2019, 12:42

Азербайджан сообщил о 24 обстрелах с армянской стороны

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией за минувшие сутки были обстреляны 24 раза, в том числе из снайперских винтовок, заявило Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что с 26 по 27 декабря Азербайджан зафиксировал 25 обстрелов своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, контролируемой властями Нагорного Карабаха. На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 11.41 мск 28 декабря не появилось реакции на это заявление.

Обострение карабахского конфликта, после которого стороны объявили о перемирии, произошло в апреле 2016 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел на границе с Арменией".

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