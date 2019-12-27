Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

27 декабря 2019, 09:34

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны за сутки 25 раз, в том числе из пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Ашагы Аскипара Газахского района и на безымянных высотах Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", оба района граничат с Тавушской областью Армении, расположенной на северо-востоке страны.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".