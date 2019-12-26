Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта

26 декабря 2019, 08:57

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны из пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря, как и днем ранее, Минобороны Азербайджана заявило о 22 случаях нарушения режима перемирия.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта,стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Позиции азербайджанских военных были обстреляны за сутки 20 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, обстрелы велись как с территории Армении, так и с позиций, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский, Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении, расположенной на северо-востоке страны.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".