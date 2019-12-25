25 декабря 2019, 08:49
Азербайджан зафиксировал обстрелы двух приграничных сел
Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, сообщило министерство обороны страны.
"Кавказский узел" писал, что утром 24 декабря Азербайджан заявил о 22 обстрелах своих позиций за сутки.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - утверждается в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. В частности, подверглись обстрелу азербайджанские позиции в селе Бала Джафарли и в селе Асрик Джырдахан Товузского района, сообщило ведомство.
Стреляли как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.49 мск 25 декабря не разместили на своих сайтах комментариев относительно этого заявления.
Последнее серьезное обострение карабахского конфликта произошло в апреле 2016 года, после чего стороны и объявили о перемирии, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".