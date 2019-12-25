Азербайджан зафиксировал обстрелы двух приграничных сел

25 декабря 2019, 08:49

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, сообщило министерство обороны страны.

"Кавказский узел" писал, что утром 24 декабря Азербайджан заявил о 22 обстрелах своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - утверждается в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. В частности, подверглись обстрелу азербайджанские позиции в селе Бала Джафарли и в селе Асрик Джырдахан Товузского района, сообщило ведомство.