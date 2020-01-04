Азербайджан заявил о 22 обстрелах с армянской стороны

04 января 2020, 09:43

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня министерство обороны обороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал,что с утра 2 января по утро 3 января Азербайджан зафиксировал 23 обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня азербайджанское Минобороны.

Стрельба велась со стороны Армении и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 9.43 мск 4 января не отреагировали на своих сайтах на это заявление.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако после этого вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

В 2019 году Нагорный Карабах зафиксировал рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан впервые за несколько лет сообщал о почти полном затишье на фронте - оно, по данным Минобороны страны, продолжалось с 20 июня по 17 июля, сообщается в материале "Кавказского узла", подготовленном по итогам года на Южном Кавказе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".