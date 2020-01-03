Боевые стрельбы в армии НКР. Фото с сайта Минобороны НКР. http://www.nkrmil.am/history-of-defence-army/view/39

03 января 2020, 08:46

Азербайджан насчитал 23 обстрела на линии фронта

Азербайджанские позиции на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за минувшие сутки 23 раза, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

По его данным, режим прекращения огня за сутки был нарушен 23 раза, стрельба велась как со стороны Армении, так и с позиций "близ оккупированных сел".

Обстрелы в зоне карабахского конфликта велись со стороны сел Гейарх, Чилябюрт, Баш Карвенд, Мерзили, Куропаткино, Гараханбейли, Горадиз, Нюзгяр, а также с позиций на безымянных высотах на территории Тертерского района, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Как писал "Кавказский узел", 2 января Азербайджан обвинил Армению в 30 обстрелах своих позиций. Азербайджанские позиции за сутки были обстреляны в шести приграничных селах, сообщило Минобороны страны.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Напомним, в 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан с 20 июня по 17 июля сообщал о почти полном затишье на фронте. Однако возникла и негативная тенденция – постепенное сближение боевых позиций Армении и Азербайджана за счет сокращения нейтральной полосы, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "Нагорный Карабах рапортовал о самой спокойной ситуации в зоне конфликта за 10 лет", "Азербайджан осудил резолюцию Сената США о признании геноцида армян".

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