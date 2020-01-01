Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

01 января 2020, 08:58

Позиции азербайджанских военных в шести селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, в том числе из пулеметов, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря Минобороны Азербайджана сообщило о 26 обстрелах своих позиций за сутки, в том числе из снайперских винтовок, днем ранее – о 22 обстрелах.

Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало в 2019 году наименьшее число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан сообщал о почти полном затишье на фронте с 20 июня по 17 июля. Однако военные аналитики указали и на негативную тенденцию – постепенное сближение боевых позиций Армении и Азербайджана за счет сокращения нейтральной полосы, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен за сутки 22 раза, обстрелы велись, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, со стороны Армении и с позиций "близ оккупированных сел", сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Бала Джафарли Газахского района, в селe Заманлы Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский, Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Напомним, что число обстрелов, которое фигурирует в ежедневных сводках Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов в зоне конфликта, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Азербайджан сообщает о максимум трех десятках обстрелов за сутки.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".