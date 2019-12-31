Следы обстрела в деревне Гапанлы Тартарский район. Фото Фамиль Махмудбейли для "Кавказского узла"

31 декабря 2019, 08:57

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах восьми сел

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны за сутки 26 раз, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря Минобороны Азербайджана насчитало 22 обстрела своих позиций за сутки, днем ранее – 20 обстрелов.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако после этого вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Позиции азербайджанских войск были обстреляны за сутки 26 раз, в том числе из снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как с позиций, расположенных как на территории Армении, так и с территорий, подконтрольным властям Нагорного Карабаха, уточнило ведомство. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы Газахского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский, Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении, расположенной на северо-востоке страны.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Напомним, что Минобороны Нагорного Карабаха насчитало около 9000 случаев нарушения перемирия в 2019 году. Это самый низкий показатель с 2010 года, констатировало ведомство.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта", "Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел на границе с Арменией", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел".

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