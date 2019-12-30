Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел

30 декабря 2019, 09:04

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны 22 раза за сутки, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря Азербайджан сообщил о 20 обстрелах своих позиций.

С 29 по 30 декабря режим перемирия был нарушен 22 раза, военные применили крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селе Гушчу Айрым в Газахском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечается в сообщении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными. На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск сегодня нет комментариев относительно этого заявления об обстрелах.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако после этого вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксровались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".