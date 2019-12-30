Азербайджанские солдаты. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=22462

30 декабря 2019, 09:04

Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны 22 раза за сутки, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря Азербайджан сообщил о 20 обстрелах своих позиций.

С 29 по 30 декабря режим перемирия был нарушен 22 раза, военные применили крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селе Гушчу Айрым в Газахском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечается в сообщении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными. На сайтах оборонных  ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск сегодня нет комментариев относительно этого заявления об обстрелах.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако после этого вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксровались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало около девяти тысяч случаев нарушения перемирия в 2019 году. Это самый низкий показатель с 2010 года, констатировало ведомство, отметив, что прогресса в урегулировании конфликта с Азербайджаном нет.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел на границе с Арменией".

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