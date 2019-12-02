Депутаты попросили распустить парламент Азербайджана на фоне громких отставок

02 декабря 2019, 16:05

Национальное собрание Азербайджана подавляющим большинством голосов приняло обращение к президенту страны с просьбой назначить внеочередные выборы парламента. Инициатива о роспуске парламента проводится на фоне отставок высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября политсовет правящей партии "Ени Азербайджан" выступил с инициативой роспуска парламента и проведения внеочередных выборов в Национальное собрание. Исполнительный секретарь партии Али Ахмедов пояснил, что обновление состава парламента необходимо для поддержки "реформ, проводимых президентом Ильхамом Алиевым". Досрочные выборы сильно ограничат возможности оппозиции войти в парламент и только усилят "семейную власть" в Азербайджане, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сегодня спикер парламента Огтай Асадов вынес инициативу парламентского большинства на голосование. "В соответствии с Конституцией, Милли Меджлис имеет право рассматривать, обсуждать этот вопрос. Новые вызовы, ожидания общества и другие факторы создали необходимость в углублении реформ в законодательной власти, обновлении парламента", - сказал Асадов.

В заседании участвовал 101 из 118 депутатов. Они почти единогласно поддержали решение направить президенту обращение с просьбой распустить парламент и назначить внеочередные выборы. За проголосовали 99 парламентариев, против - лишь один, еще один депутат воздержался, передал корреспондент "Кавказского узла".

Официальная версия причин роспуска парламента вызвала недоверие

Истинная причина роспуска парламента неясна из-за непрозрачности политических процессов в стране, указал юрист и эксперт по выборам Анар Мамедли. "Мы живем в стране, в которой нет прозрачности в политике, и мы не знаем, что происходит внутри власти", - сказал Мамедли. По его мнению, за инициативой роспуска парламента могут стоять кризис власти или угроза девальвации национальной валюты. Он уверен, что власть не пустит на выборы оппозиционных кандидатов, передала 28 ноября Русская служба Би-би-си.

То, что инициатива роспуска парламента исходит от партии большинства и рассматривается самим парламентом, вызвала недоумение у оппозиционеров и в целом среди жителей страны, отмечается в публикации JAM-news от 29 ноября. "Сперва они говорили, что реформам и стремительному развитию мешает оппозиция. Теперь говорят, что всему этому мешает парламент", - процитировало издание председателя оппозиционной партии "Мусават" Тофига Ягублу.

Согласно конституции Азербайджана, президент может распустить парламент, если тот "дважды в течение года выразит недоверие кабинету министров или не назначит в установленный законом срок после двукратного представления президентом необходимое число кандидатов для коллегиальной деятельности Конституционного суда, Верховного суда и правления центрального банка, а также по неустранимым причинам не выполняет свои обязанности". Поскольку в данном случае этих причин нет, ряд юристов и экспертов считают инициативу роспуска парламента незаконной, отмечает издание.

Отправлен в отставку "главный цензор" Азербайджана

"Углублением реформ" азербайджанские власти объясняют и недавние отставки высокопоставленных чиновников. Так, Шахмар Мовсумов переведен с поста исполнительного директора Нефтяного фонда на пост заведующего отделом экономических вопросов и инновативного развития.Самой громкой отставкой стало увольнение "главного цензора" страны, помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. Возглавляемый им отдел расформирован, вместо него создан отдел по политическим партиям и законодательной власти во главе с Адалятом Велиевым - далеким от политики бывшим директора театра, информировал 30 ноября JAM-news.

Увольнение Гасанова "означает неминуемое реформирование всей системы идеологии, ликвидацию огромной армии дармоедов в лице бестолковым и бессмысленных СМИ, НПО и целого стада троллей, сидевших на шее государства и разлагавших моральную атмосферу", заявил публицист Jemin в публикации от 29 ноября на сайте оппозиционного информагентства Turan. С ним не согласился читатель с ником Bakinec. "Вся эта мышиная возня с тасованием колоды, со снятием старых идеологов и назначением новых "шампунчиков" на ответственные должности вызывает смех. Сама суть автократии остаётся прежней - все должно работать на благо процветания клана", - написал комментатор.