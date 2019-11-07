Миссия Ислама Кадырова в Кенхи свелась к запугиванию сельчан

07 ноября 2019, 03:15

Ислам Кадыров появился в Кенхи единственный раз после видеообращения Рамазана Джалалдинова, но его деятельность в селе ограничилась запугиванием местных бюджетников, а основные проблемы села уже четвертый год остаются нерешенными.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. 3 ноября Ислам Кадыров извинился за издевательства над грозненцами, объяснив свои действия последствиями тяжелых травм. 4 ноября житель Кенхи Рамазан Джалалдинов рассказал, что Ислам Кадыров угрожал бюджетникам села после жалобы Путину на чиновничий произвол.

В апреле 2016 года Рамазан Джалалдинов опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову и Владимиру Путину, сообщив, что жители села Кенхи не могут получить компенсации за жилье, разрушенное во время боевых действий. После этого видеообращения дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, а позже и сам мужчина покинул Чечню из-за угроз со стороны силовиков. В мае 2019 года Джалалдинов констатировал, что проблемы села остались нерешенными.

Ислам Кадыров никогда не посещал ни Кенхи, ни Шаройский район до того, как Джалалдинов записал свое видеообращения к Путину, утверждает сам активист.

"Как только мое выступление появилось в соцсети, Ислам Кадыров приехал той же ночью в сопровождении своих подчиненных и [местных силовиков]. Он собрал всех учителей и директоров школ села Кенхи - в селе три школы, - забрал их ночью в Химой (административный центр Шаройского района, - прим. "Кавказского узла"), который в 17 километрах от села. Там угрозами заставил их записать видеообращение с осуждением меня, каждому распределил свою роль. Пугал он их не только [угрозой лишения работы], но и тем, что они, мол, дипломы покупали и оформляли "мертвые души", за которых получали зарплаты", - рассказал Рамазан Джалалдинов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Джалалдинова, Ислам Кадыров после этого случая больше не появлялся в селе. По информации активиста, Рамзан Кадыров не одобрил действий родственника, так как тот "переусердствовал".

Свое второе видеообращение, с публичными извинениями, Джалалдинов объяснил опасениями за судьбу односельчан. Он утверждает, что вынужден был записать это видео спустя полтора месяца, уже будучи в Махачкале. "Пошли сообщения, что людей напрягают: стали поджигать дома и совсем невиновных людей сажали, и я не хотел, чтобы из-за меня кто-то в тюрьме сидел", - пояснил Джалалдинов, отметив, что его слова на чеченском ТВ были показаны в отрыве от контекста.

30 мая 2016 года перед камерами чеченского телевидения Джалалдинов извинился перед Рамзаном Кадыровым. Эксперты Олег Орлов и Михаил Рощин в интервью "Кавказскому узлу" предположили, что мужчина был вынужден принести извинения под давлением.

По словам Рамазана Джалалдинова, некоторые проблемы после его видеообращения были решены: у 60 домов в селе поменяли крыши, построили детсад и дорогу, а также восстановили клуб. Вместе с тем основную проблему, из-за которой записывалось первое видеообращение, он считает нерешенной.

"Хотя руководство [республики] говорило, что руин не должно быть, но руины разрушенных во время последней войны домов остались. В самом центре села, [где находится] в том числе мой дом, здания не восстановлены, там руины. И компенсацию люди тоже не получили", - подчеркнул он. Активист считает, что у Рамзана Кадырова не должно быть к нему претензий: по словам Джалалдинова, он ни в чем не винил лично главу Чечни.

Уроженец Кенхи Хусейн уверен, что Ислам Кадыров не мог приехать в село по собственной инициативе. "Ему поручили совершить этот "визит", чтобы попугать кенхинцев. Тех людей, которые хотели бы, как и Рамазан, рассказать правду, просто не пустили к нему, хотя выступить открыто, как Рамазан, вряд ли кто-то готов", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Многие из проблем Кенхи, озвученных Джалалдиновым, остались нерешенными, считает Хусейн. "Нельзя сказать, что власть [ничего не делает], но часто это поверхностно. К примеру, крыши у домов поменяли, а многие из этих домов с трещинами так и остались", - сказал он.

Жители Кенхи считают, что власти пренебрегают ими, не отмечая их заслуги перед республикой, пояснил Хусейн. "Вот я видел репортаж о поездке Рамзана Кадырова в Чеберлоевский район. Там воздвигли, восстановили старинные башни. Камень для строительства использовали из Кенхи, и сами строители башен кенхинцы. Позади Кадырова во время его поездки я своих односельчан видел, я их всех знаю. Но почему-то никто об этом не сообщал - и людям становится обидно, что их не упоминают, даже не намекнули на участие жителей Кенхи в этом деле. Ноль внимания, никаких грамот, даже просто теплых слов в их адрес", - посетовал он.

Хусейн отметил, что знает Рамазана Джалалдинова с детства, и тот всегда заботился об общем благе. "Вместе выросли с ним, работали на стройке вместе. Это очень душевный человек, работяга, никогда не гнался за "длинным рублём", а даже сам тратил немало денег на благоустройство села. Он не просил благ персонально себе, он беспокоился о всех жителях Кенхи", - пояснил сельчанин.

Противоправные действия чеченских чиновников соответствуют установкам, спущенным свыше, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Власти не то что терпят, им выгоден чиновник, который совершает такого рода преступления - не мелкие проступки, а серьезные преступления в отношении общества, людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Видеозаписи с Исламом Кадыровым, по мнению Кутаева, тяжело было утаить. "Потому что выступил Тумсо Адрахманов, который сказал, что ему слили информацию о делах Ислама Кадырова. Нет оснований не доверять Тумсо, и из-за того что информация была у него, власти вынуждены были ее выдать сами, упредив Абдурахманова", - полагает он.

Блогер Тумсо Абдурахманов назвал публикацию видео о жестокости Ислама Кадырова "беспрецедентным" случаем для режима Рамзана Кадырова, однако обратил внимание, что Ислам Кадыров в 2015 году был не просто уволен с должности мэра, а повышен по службе.

Вместе с тем многие противоправные действия чеченских чиновников не стали достоянием гласности, отметил Кутаев. "Порой были за какие-то прегрешения жестокие наказания чиновников, но это оставалось в кругу самой власти. А инцидент с Исламом Кадыровым - исключение, которое произошло ввиду информационного шума", - резюмировал Кутаев.

"Кавказский узел" писал, что на недавнем совещании в правительстве Чечни Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. Это требование выглядит, как очередная угроза преследования за право иметь собственное мнение, считает медиаюрист Галина Арапова. Происходящее в Чечне демонстрирует процесс давления на свободу слова в России, считает правозащитник Лев Левинсон.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне, нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".