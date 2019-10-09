Абхазская оппозиция анонсировала обращение в Конституционный суд России

09 октября 2019, 17:45

Восемь оппозиционных депутатов парламента Абхазии бойкотировали инаугурацию Рауля Хаджимбы. Выборы президента привели к политическому кризису, выйти из которого должны помочь российские власти, заявила партия "Амцахара".

Как сообщал "Кавказский узел", избранный на второй срок президент Абхазии Рауль Хаджимба сегодня официально вступил в должность, проигнорировав протесты оппозиции.

Партия "Амцахара", главой которой является соперник Хаджимбы во втором туре выборов Алхас Квициния, оспаривает результаты голосования. Ранее партия потребовала не проводить инаугурацию до вынесения решения Верховным судом Абхазии. Спор идет о способе определения победителя, поскольку ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов: за Рауля Хаджимбу 8 сентября проголосовали 47,39% избирателей, а за Алхаса Квицинию - 46,17%.

Инаугурацию отказались посетить восемь оппозиционных депутатов парламента: Омар Джинджолия, Дмитрий Дбар, Батал Айба, Юрий Хагуш, Астамур Аршба, Рауль Лолуа, Лаша Ашуба и Батал Табагуа. Они предупредили об этом еще 8 октября, назвав инаугурацию незаконной.

Одновременно с церемонией инаугурации в гостинице "Интер - Сухум" состоялось собрание расширенного актива "Амцахары", на котором присутствовали 200 человек. Оппозиционеры заявили о политическом кризисе в стране. "И связано это с тем, что были нарушены Конституция и законы, нарушены избирательные права граждан - не были учтены все голоса избирателей. За кандидата Хаджимбу проголосовала всего треть от числа избирателей", - передал корреспондент "Кавказского узла" заявление пресс-службы партии.

По данным ЦИК, за действующего президента Рауля Хаджимбу проголосовали 39793 избирателя, а за председателя партии "Амцахара" Алхаса Квицинию - 38766 человек. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

В заявлении также говорится о намерении сразу нескольких политических партий и общественных организаций обратиться за правовой помощью в Конституционный суд России и лично к Владимиру Путину, как гаранту российской Конституции.

На собрании было принято решение "о непризнании решения ЦИК по итогам повторного голосования на выборах президента Абхазии". Собрание расширенного актива партии "Амцахара" считает, что "инаугурация не имеет никакой юридической силы", говорится в решении партии.

Алхас Квициния сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что представители оппозиции подали жалобу на решение Верховного суда в кассационную коллегию судей. При этом он не исключил контакта с властью, если, по его словам, это будет конструктивный диалог. "Выходили много раз на контакт и дальше готовы, если это будет конструктивный диалог", - сказал он.

Инаугурацию посетили представители России и трех непризнанных республик

Церемония инаугурации состоялась в Большом зале заседаний кабинета министров Абхазии, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии. Сотрудники правоохранительных органов осматривали каждого входящего, сверяли имена со списками, проводили через металлодетекторы. По случаю инаугурации охрана здания кабмина была усилена, перекрывалось автомобильное движение по прилегающему к зданию участку улицы Лакобы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД Абхазии.

Среди гостей, собравшихся в Большом зале кабинета министров, были посол России Алексей Двинянинов, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин, председатель Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Коршунов, российский министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, заместитель председателя Госдумы России Ольга Тимофеева, зампред правительства Кабардино-Балкарии Салим Жанатаев, вице-спикер парламента Карачаево-Черкесии Мусса Экзеков, глава Калмыкии Бату Хасиков и исполняющий обязанности председателя правительства республики Юрий Зайцев.

"Кавказским узлом" подготовлена биография Рауля Хаджимбы, с ней можно ознакомиться в разделе "Персоналии". Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О важнейших событиях предвыборной кампании в Абхазии можно узнать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".