Хаджимба вступил в должность президента Абхазии вопреки требованиям оппозиции

09 октября 2019, 13:49

Избранный на второй срок президент Абхазии Рауль Хаджимба принес сегодня присягу, проигнорировав призыв оппозиции не проводить инаугурацию до окончательного решения суда по тяжбе о результатах выборов.

Как сообщал "Кавказский узел", партия "Амцахара", главой которой является соперник Хаджимбы во втором туре выборов Алхас Квициния, потребовала не проводить инаугурацию до вынесения решения Верховным судом Абхазии. "Инаугурация не избранного на президентский пост лица... свидетельствует о полнейшем пренебрежении и игнорировании требований законов, об игнорировании мнения большого числа граждан, проголосовавших против Хаджимбы", - говорилось в заявлении, опубликованном 4 октября на сайте партии.

Кассация на решение Верховного суда, отказавшего Квицинии в требовании не признавать победу Хаджимбы, будет подготовлена в течение 10 дней, пообещал 4 октября адвокат оппозиционера. Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября: за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Партии и организации республики потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

Рауль Хаджимба принес присягу президента Абхазии, после чего ему вручили атрибуты президентской власти — штандарт, печать, шашку и абхазский посох "алабаща", сообщает «Спутник-Абхазия».

Выборы президента Абхазии подтвердили приверженность демократическим принципам, заявил на церемонии спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия. По его словам, политическую значимость этого события подтверждает присутствие зарубежных делегаций на инаугурации. По данным издания, на церемонию приехали делегации из России, Южной Осетии, самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, Нагорного Карабаха, а также Никарагуа.

"Избранный глава Абхазии официально вступил в должность", - цитирует сегодня слова Кварчии РИА «Новости».

Согласно закону "О президенте" Абхазии, инаугурация вновь избранного президента проходит на 30 день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов, информирует сегодня "Спутник-Абхазия".

Зачитывая текст присяги, Хаджимба пообещал обеспечить республике «мир и спокойствие», отмечает ТАСС.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Рауля Хаджимбы.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О важнейших событиях предвыборной кампании в Абхазии можно узнать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".