Договор в Пятигорске укрепил тенденцию сотрудничества казаков и горцев

07 августа 2019, 00:20

Политические проблемы в России и на Северном Кавказе стали причинами подписания декларации о взаимодействии между казаками и горцами. Декларация содействует решению конфликтов и ставит вопрос о территориальной реабилитации казаков, указали этнолог Юрий Карданов и политолог Андрей Серенко.

Конфликты из-за границ подтолкнули к поискам компромисса

Лидеры "Всеказачьего общественного центра" и "Ассамблеи народов Кавказа" подписали декларацию о взаимном признании и политическом союзе 22 июля в Пятигорске.

Руководитель "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев назвал особо важным подписание этой декларации.

"300-400 лет противостояние и откровенная война горцев и казаков подогревались всеми властям - царской империей, советской властью и нынешней российской властью. Власть разводила людей и получала дивиденды в результате этого противоборства. Поэтому в 1994 году представитель казаков Николай Козицын от имени донских казаков и президент Чеченской Республики Джохар Дудаев подписали документ, похожий на тот, который составили мы. "Ассамблея народов Кавказа" подписанием этой декларации признает, что казаки имеют право на свое государство и признает казаков в качестве народа", - заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.

23 июля на своей странице в Facebook Руслан Кутаев сообщил о подписанной в Пятигорске декларации. "Круглый стол в Пятигорске завершился подписанием Декларации о взаимодействии и сотрудничестве горцев и казаков. Кавказ вновь стоит перед выбором: мир или война. Мы выбрали мир!!!" - написал он. Целью подписания декларации в документе названо провозглашение и формальное закрепление принципов взаимоотношений между казачьим народом и народами Северного Кавказа. В числе этих принципов названы отказ от разрешения возможных споров в силовой форме и обязательство поддержки всех акций друг друга, направленных на укрепление политических позиций народов, представителями которых выступают обе организации. В декларации также указано, что "в случае создания казачьего национально-государственного образования, граничащего с территориями проживания народов Северного Кавказа, все пограничные споры будут решаться исключительно мирным, переговорным путём, насколько бы сложным и запутанным ни являлся вопрос соотнесения той или иной местности с исторической справедливостью". Текст документа опубликовал 4 августа один из руководителей организации "Всеказачий общественный центр" Александр Дзиковицкий на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кутаев не скрывает, что на подписание декларации повлияли и конфликты, возникшие после начала работы по демаркации границы между Ингушетией и Чечней и Чечней и Дагестаном.

"Демаркация границ - не что иное, как провокация. Это делается властью для обновления заложенных еще в царской империи проблем. Мы видим, что власть собирается в очередной раз противопоставлять казаков и горцев с помощью разделения границ. И для того чтобы этого избежать, мы принимаем превентивные меры. Мы всем сейчас говорим, что нас стравливают по принципу "разделяй и властвуй", и мы должны быть готовы не поддаваться этому. На круглом столе были казаки с Кубани, Дона, Урала и других районов. Они вернулись в свои края вместе с этим документом, который получает одобрение местных атаманов отдельных городов и районов. Декларация имеет очень позитивный отклик как среди горцев, так и в казачьем обществе", - сообщил Руслан Кутаев.

Росреестр потребовал уточнить 25 границ между регионами СКФО и внести сведения о них в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) до 2021 года. Для этого администрации смежных регионов "должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и направить его в орган регистрации прав", указало ведомство. Работа властей по согласованию границ между регионами Северного Кавказа уже привела к конфликтным ситуациям. В Ингушетии после подписания соглашения о границе с Чечней прошли массовые протесты местных жителей, в результате глава республики Юнус-Бек Евкуров подал в отставку. В Дагестане местные жители были недовольны тем, что работа по демаркации с Чечней ведется за закрытыми дверями, а в начале июня близ Кизляра люди демонтировали установленные чеченской стороной дорожные указатели, что вызвало большой резонанс в обеих республиках. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи предупредили об опасности конфликтов при согласовании и определении границ на Северном Кавказе, отметив, что федеральному центру придется в этой работе искать особые политические решения.

По словам Кутаева, после подписания декларации ожидаются новые мероприятия. "В конце сентября или в начале октября планируем провести большую конференцию с участием представителей горцев и казаков большого количества городов. Целью будет укрепление единства горцев и казаков. Там будут нереестровые казаки. Эти казаки не имеют отношения к реестровым казакам, которые в основном обслуживают власть Путина. Реестровые казаки составляют около пяти процентов всех казаков. "Всеказачий общественный центр" - это объединение вольных казаков Кубани, Дона, Терека, Урала", - отметил Руслан Кутаев.

4 августа на YouTube-канале CHECHEN VOICE был размещен видеофрагмент выступления Руслана Кутаева на мероприятии, в ходе которого была подписана декларация о взаимодействии и сотрудничестве горцев и казаков. За длинным столом во время выступления Кутаева сидит порядка двадцати человек.

"Мы могли бы очень много документов [привести], которые свидетельствуют, что аж до Волги и до Дона были земли чеченцев, их предков, ингушей и других [народов Кавказа]. Никто не сомневается, что Краснодарский край – это адыгские земли. Но сегодня реалии совсем другие, если мы будем бороться друг с другом за клочок земли, мы будем заниматься самоуничтожением. Мы должны принять ту мысль, что мы живем в одном доме, что мы плывем на одном корабле", - заявил Руслан Кутаев. Эти его слова сопровождались возгласами одобрения.

Также спикер отметил, что выступает за то, чтобы у русских была своя республика. "Только тогда это будет настоящая федерация", - подчеркнул Кутаев.

Далее он критически оценил нынешнюю ситуацию в России и высказал мнение, что в случае серьезных волнений в Москве и Санкт-Петербурге власти могут предпринять силовые действия на Кавказе. В качестве подтверждения такой мысли он заявил, что вторая чеченская война началась, когда началась приватизация нефтегазового комплекса. "Сколько можно нас убивать, и почему вы, казаки, сидите в стороне и молчите?" - эмоционально заявил Кутаев. "Многие хотели бы, чтобы чеченцев уничтожили, но мы не дадим этого сделать", - отметил он и добавил, что считает, что российские власти должны выплачивать чеченскому народу компенсацию за погибших во время чеченских войн жителей республики.

Кроме того, Кутаев высказался за создание на Северном Кавказе единой республики. "Сколько мы сэкономим денег! Если все декоративные парламенты, правительства [регионов] распустим и направим на садики и дороги, насколько увеличится социальная программа. И не будет никакой чечено-ингушской проблемы, осетино-ингушской, чечено-дагестанской, кабардино-балкарской – все проблемы снимаются", - отметил Руслан Кутаев. При этом он считает, что российским властям не выгодно это объединение народов. В то же время Кремлю выгодны обострения, которые возникают в результате работы по демаркации границы между северо-кавказскими регионами, уверен Кутаев.

Кутаев призвал казаков объединиться с горцами. "Тогда политический центр власти переместится сюда, на Северный Кавказ. […] Страну ведут к развалу, я думаю, Максим (журналист Максим Шевченко на мероприятии сидел за столом рядом с Кутаевым, – прим. "Кавказского узла") об этом свое слово скажет, так давайте хотя бы сохраним Кавказ", - обратился к участникам встречи Руслан Кутаев.

Ранее о том, что политика федерального центра является основным источником дестабилизации межнациональных и межрегиональных отношений на Северном Кавказе, заявил руководитель Human Rights Analysis Center, чеченский политэмигрант, живущий в Европе Ахмед Гисаев.

Нереестровые казаки понимают важность мирных договоренностей с горцами

Большинство казаков и горцев одобряет подписание декларации, считает один из руководителей организации "Всеказачий общественный центр" Александр Дзиковицкий, который поставил свою подпись под документом.

"После двух последних чеченских войн на Кавказе, после выдавливания кавказскими этнократическими элитами казаков с тех мест, на которых они жили веками (имею в виду часть территории Чечни и Ингушетии), у многих, особенно "выдавленных", сегодня имеется незаживающая глубокая рана в душе, обида. Один из таких знакомых мне казаков даже написал такой отзыв на принятую нами декларацию: "Это союз между волком и овцой". Но такие же настроения имеются и в среде экстремистски настроенных горцев. Однако, судя по откликам, таких недовольных не более 1%, а остальные отозвавшиеся 99% отлично всё понимают и крайне горячо приветствуют нахождение общего языка между горцами и казаками, прекрасно осознавая, к чему может привести вспышка противостояния между теми и другими", - сказал Александр Дзиковицкий.

По его словам, декларация - это посыл в будущее с целью избежать столкновений между горцами и казаками на случай кризиса государственного управления и возникновения конфликтов в регионе. "Пример заключения такой декларации будет если не первым, то значимым образцом проведения национальной или региональной политики для политически активных групп населения во всей Российской Федерации. Можно считать, что заключение политического союза между казаками и горцами - это посыл в скорое будущее, которое мы хотим между собой разрешить мирным путём, на основе нашего союза", - отметил Александр Дзиковицкий.

Он считает, что декларация напрямую не связана с последними территориальными спорами на Северном Кавказе, но составлена с учетом этих событий. "Связано ли принятие нашей декларации с демаркацией границ Чечни? Напрямую нет, хотя эта демаркация лишь показала, что мы заранее мыслили в правильном направлении. Ведь о заключении её мы задумались ещё год назад", - сказал Александр Дзиковицкий.

Он также рассказал о деятельности своей организации, отметив, что "Всеказачий общественный центр" принципиально не регистрируется, "чтобы не стать карманной структурой", и ставит перед собой три цели. В их числе международное признание казаков народом и право казачьего народа на своё национально-государственное образование. "Никому и ничего хорошего госрегистрация не приносит. Только ставит в некое подчинённое положение с обязанностью постоянно отчитываться, выполнять какие-то требования, регулярно менять и униженно просить принять свой же устав", - заявил Александр Дзиковицкий.

Он не смог ответить на вопрос о численности членов организации. "О численности казаков, входящих в ВОЦ, мы и сами не можем знать, поскольку в нашей структуры есть координаторы окружные, региональные, районные, городские, поселковые. При этом могут быть даже уличные и домовые. И никаких специальных списков по всем низам у нас нет, и нам это не нужно. Это может быть нужно только спецорганам, но мы работаем не для них, а для казачьего народа", - подчеркнул Александр Дзиковицкий.

Что касается сотрудничества с реестровыми казачьими организациями, то ВОЦ с ними никак не сотрудничает, поскольку их цели, по словам представителя "Всеказачьего общественного центра", "диаметрально противоположны".

Необходимости в декларациях, подобных подписанной 22 июля в Пятигорске, не видит атаман, представитель реестровой организации "Ставропольское казачье войско" Николай Чадов.

"Я не вижу смысла в этих документах и соглашениях. У нас хорошие отношения с горцами. Серьезных конфликтов нет. Зачем подписывать декларацию в таком случае? Без них можно договориться по любым вопросам. Я вообще не хочу комментировать деятельность нереестровых организаций", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Николай Чадов.

Декларация содействует решению конфликтов и ставит вопрос о территориальной реабилитации казаков

На современные отношения между казаками и горцами принятая в Пятигорске декларация влияния никакого не оказывает, но новый договор поддерживает ранее сложившуюся тенденцию, и это можно приветствовать, считает этнолог, преподаватель Северо-Кавказского института сервиса, туризма и дизайна Юрий Карданов.

"Ассамблея народов Кавказа" позиционирует себя, скорее всего, как право преемница Конфедерации народов Кавказа (КНК). Но дело в том, что данная ассамблея никого не представляет, мало того, "Всеказачий общественный центр" также, по-моему, особого влияния на казачество не имеет. Исходя из этого, мы видим, что сама декларация носит, извините за тавтологию, декларативный характер. На современные отношения между казаками и горцами эта декларация влияния не оказывает. Но с другой стороны, сотрудничество между сторонами происходит на местах уже лет так тридцать, и многие вопросы решаются практически в режиме реального времени без подписания каких-либо документов", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Юрий Карданов.

Он отмечает, что это не первый договор такого содержания. "В истории взаимоотношений народов Кавказа и казачества были и Договор между правительством Кубани (Кубанской рады) и Союзом горцев Кавказа в июле 1919 года во время Парижской мирной конференции, и Договор между Казачеством юга России и Конфедерацией народов Кавказа в мае 1993 года в Абхазии, и подписание договоров о сотрудничестве между отдельными национальными организациями с различными казачьими войсковыми организациями. Этот договор - не первый и даже не второй в ряду подобных документов. Он просто поддерживает ранее сложившуюся тенденцию. Такое в принципе можно только приветствовать", - полагает Юрий Карданов.

Он также обратил внимание на пункт в декларации о праве казаков на свою территорию. Эксперт уверен, что это не дает основания говорить о казачьем сепаратизме. "Взаимоотношения же между казачьими организациями, как реестровыми, так и нереестровыми, и местными органами власти регулируются другими документами. К примеру, законом о казачестве. И я не думаю, что с подписанием данного соглашения можно вести речь о каком-либо казачьем сепаратизме. Для этого нет оснований", - подчеркнул Юрий Карданов.

Декларацию можно назвать положительным явлением с точки зрения погашения разных конфликтов между горцами и казаками, считает политолог, координатор "Клуба экспертов Нижнего Поволжья" Андрей Серенко.

"Нет ничего плохого в создании посреднической организации, которая может урегулировать конфликты, случающиеся на юге России довольно часто. Недавно в Калачевском районе Волгоградской области был подобный конфликт на бытовой почве между казаками и горцами. К счастью, усилиями местной администрации все удалось разрешить. Вне зависимости от того, какие организации подписывают такую декларацию, это положительное явление", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Серенко.

Однако, по его мнению, при принятии декларации для казаков важнее всего был пункт о территориальной реабилитации. "Разговоры о территориальной реабилитации казаков ведутся с 90-х годов. Разные группы говорили о необходимости создания своей республики на территории нынешних Волгоградской и Ростовской областей. Сейчас такие разговоры потеряли актуальность в политическом сообществе. Но среди самих казаков эта тема приобретает популярность. Сторонники казачьей автономии в составе России пытаются заручиться союзниками среди разных социальных и этнических групп. В данном случае это горцы. Это можно назвать попыткой создания некого консенсуса вокруг идеи автономии казаков", - отметил Андрей Серенко.