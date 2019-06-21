Власти сочли бытовым конфликт между казаками и чеченцами близ Волгограда

21 июня 2019, 12:29

После конфликта, который произошел 15 июня между казаками и чеченцами в Калачевском районе, волгоградские чиновники решили обсудить проблемные ситуации с представителями Чечни, рассказал депутат облдумы Александр Осипов. Инцидент носил бытовой характер и начался с драки между двумя местными жителями, подтвердили и в МВД, и представитель Чечни по ЮФО Руслан Гончаев.

Как сообщал "Кавказский узел", первый конфликт между казаками и чеченцами в Калачевском районе произошел в мае. Участники казачьего схода и собрания совета атаманов обратили внимание властей на жестокое избиение фермера Евгения Сычева. Сын избитого рассказал о многолетнем конфликте отца с уроженцами Чечни, однако в полиции считают, что инцидент произошел на бытовой почве.

Конфликт между депутатом калачевской районной думы и уроженцем Чечни начался как бытовой, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. "В хуторе Логовский в ходе словесной перепалки произошла драка между казаком и чеченцем, (после того как) чеченец сорвал нательный крест с казака. Той же ночью уже группа чеченцев ворвалась к казаку в дом, где в этот момент была его семья. После чего (чеченцы приехали) к местному атаману, пытаясь проникнуть к нему в дом", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный казак. По его словам, для разрешения конфликта в хутор приехала группа казаков. Чеченец настоял, по словам местного жителя, на драке "один на один" с казаком.

Драка между депутатом и уроженцем Чечни около магазина произошла 15 июня, сообщил 19 июня V1.ru.

"Как только (драка) начала заканчиваться не в его пользу, выбежали женщины (с криками), начали снимать на камеру, комментируя, что якобы их бьют, хотя женщин никто не оскорблял и не трогал. Видео с описанием, что якобы толпа казаков избила чеченца и женщин, было выложено в различные социальные сети, (начали распространяться) призывы к расправе с местными жителями Калачевского района: обмен телефонами и координатами хутора и района, куда ехать, проскакивает в комментариях. Есть адекватные чеченцы, которые не поддаются на провокации, и видят ситуацию обычной бытовой драки, хотя момент, когда с тебя срывают нательный крест, можно расценивать совсем по-другому", - заявил местный казак.

Мужчина также добавил, что после конфликта казак извинился перед чеченскими женщинами.

В хуторе Логовский проживают только две чеченские семьи, другие уроженцы республики живут в соседних поселках, "откуда к нам в хутор ездят на танцы", рассказал другой местный житель. "Конфликт изначально начинался как бытовой: поругались два нетрезвых человека. Когда сорвали крест и домой (к казаку) приехали – это уже другая ситуация. Власти всех уровней, конечно же, сводят к тому, что это бытовой конфликт", - считает мужчина.

По его информации, и депутат, и чеченец подали заявления в полицию. "Известно, что на совещании старейшин было принято решение о примирении", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель.

По словам проживающей в хуторе женщины, участвующий в конфликте депутат – спокойный по характеру человек, "строит церковь, воцерковленный человек, фермер, очень позитивный". "Сначала драка с чеченцем произошла в магазине (неизвестно, по какой причине). Около двух часов ночи чеченец приехал к (казаку) домой с тремя братьями, чеченцы стучались и в дом к главе поселения. Началась драка, во время которой жена чеченца снимала все на телефон. Якобы казак ударил ее по телефону, чтобы не снимала. Из-за этого (начался) скандал, что (казак) избил женщину", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница.

Конфликт указал на необходимость работы правоохранительных органов

19 июня в хуторе Логовский прошло собрание, где рассматривали этот конфликт, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат волгоградской облдумы Александр Осипов. По его словам на собрании присутствовали также представители Калачевского совета атаманов, старейшины чеченцев, жена чеченца. «Пришли к выводу, что казак должен извиниться перед женщиной, и он извинился… (На собрании было решено) собраться с представительством Чеченской Республики в Волгоградской области и обсудить взаимодействие, потому что у нас возникают такие сложные ситуации", - рассказал Осипов.

По его словам, собравшиеся также отметили, что в хуторе необходим участковый, которого сейчас нет, а прокуратура района должна "на местах заниматься профилактикой правонарушений". "Это обычный бытовой конфликт, не межнациональный, потому что и тот, и другой живут там всю жизнь. Практически все чеченцы живут там с рождения. А приезжим чеченцам мы посоветовали не беспокоиться, придерживаться закона", - заключил областной депутат.

Бытовой характер конфликта подтвердил представитель главы Чеченской Республики по ЮФО Руслан Гончаев. "У них произошел (конфликт) возле магазина, оба были пьяны. Нас там не было, все говорят свои версии, но потом все переросло в драку. Драка была и ночью, оружие там не применялось. Участнику конфликта - чеченскому парню - сломали челюсть, он лежал в больнице и уже вышел", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гончаев, добавив, что вопрос будет решаться в правовом поле.

"Полиция передала дело в Следственный комитет, представитель которого приезжал в хутор", - добавил Гончаев. По его словам, оба участника конфликта написали заявления в полицию.

Гончаев также присутствовал на собрании 19 июня, на котором разбирали конфликтную ситуацию. "Было требование, чтобы казаки извинились перед женщиной публично. Казаки вели себя очень достойно и, как обещали, публично принесли извинения женщине. Этот конфликт не будет иметь никакого продолжения. Я уверяю, что национального уклона там точно нет", - подтвердил Гончаев.

Проверкой инцидента занимается Следком

Материалы, касающиеся конфликта, отправлены в районный следственный отдел Следственного комитета, "потому что один из участников конфликта депутат", рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе волгоградского управления МВД. "Это обычный пьяный конфликт на бытовой почве", - пояснили в пресс-службе.

Старший помощник руководителя волгоградского управления Следкома Наталия Рудник сказала корреспонденту, что информация об инциденте может быть предоставлена "Кавказскому узлу" по запросу.