Политологи указали на роль властей в конфликтах между казаками и чеченцами близ Волгограда

22 июня 2019, 15:51

Недостаточная превентивная работа с населением приводит к конфликтам между людьми разных национальностей в Калачевском районе, считают местные политологи. Власти пытаются замолчать остроту конфликта, характеризуя его как бытовой, убежден Андрей Серенко. Часто конфликты спровоцированы действиями чиновников по земельным вопросам, указали Константин Глушенок и Инна Прихожан.

Как писал "Кавказский узел", после конфликта, который произошел 15 июня между казаками и чеченцами в хуторе Логовский Калачевского района, волгоградские чиновники решили обсудить проблемные ситуации с представителями Чечни, рассказал депутат облдумы Александр Осипов. Инцидент носил бытовой характер и начался с драки между двумя местными жителями, заявили в МВД и представитель Чечни по ЮФО Руслан Гончаев.

В конце апреля в другом населенном пункте района - в хуторе Большенабатовском – произошел конфликт фермера с уроженцами Чечни, который обеспокоил казаков в Волгоградской области. Участники казачьего схода и собрания совета атаманов обратили внимание властей на жестокое избиение фермера. Сын избитого рассказал о многолетнем конфликте отца с уроженцами Чечни, однако в полиции тогда также сочли, что инцидент произошел на бытовой почве.

21 июня по поводу конфликта в хуторе Логовский проводилось совещание с представителями правоохранительных органов и администраций разных уровней, сообщил атаман второго донского казачьего округа Андрей Махин. По его словам, «в хуторе дежурят казаки и полицейские», передал 21 июня портал v1.ru.

В хуторе Логовском ситуация нормализовалась ещё несколько дней назад, приводит также портал слова зампредседателя комитета по делам казачества и национальной политики Волгоградской области Николая Москаленко. «Все встретились, поговорили и обо всём договорились. Приезжали представители Чечни. Там всё нормально, никакого уголовного дела не возбуждалось», - рассказал Николай Москаленко.

Конфликты в Калачевском районе между казаками и чеченцами перестали быть местечковыми и требуют вмешательства как минимум регионального уровня, считает координатор клуба экспертов Нижнее Поволжье Андрей Серенко.

«Здесь должны быть люди из числа исламского и православного духовенства, они должны быть гарантами умиротворения и проведения переговоров. Должны вмешаться авторитетные представители чеченской общины, казачьих лидеров и, конечно, чиновники из администрации региона», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Андрей Серенко.

Он обратил внимание на то, что конфликт в районе произошел уже во второй раз за короткое время. «Это уже рецидив, если будет третий – это уже серия. Два эпизода говорят о том, что ситуация между этими сообществами неблагоприятная. Характеристика конфликта как бытового – это попытка замолчать его остроту. Если конфликт имеет межнациональный элемент в себе – значит он не совсем бытовой. Это и бытовой, и межнациональный конфликт в том числе», - отметил Андрей Серенко.

По его мнению, попытки замаскировать конфликт под бытовой приведут к его повторению. «Конфликт мог быть спровоцирован бытовыми причинами. Скорее всего, там неблагополучно в части проживания двух сообществ. Этот вопрос нужно решать, чтобы он не повторялся. Подобного рода конфликты могут вспыхнуть с новой силой. Ранее подобного рода конфликт был в Котельниковском районе, у наших соседей - в селе Яндыки Астраханской области, они тоже имели бытовую причину, но потом получался межнациональный всплеск», - подчеркнул Андрей Серенко.

Конфликт в Калачевском районе имеет национальную подоплеку, и в силах муниципальных чиновников было его предупредить, считает политолог Константин Глушенок.

«Конечно, межнациональная тенденция обозначилась. Одно дело – подрались и разошлись, но когда подрались, а потом начинают приезжать машины не из Владивостока и не с Марса, а из Чечни, что это как не межнациональный конфликт? Скорее всего, это бытовой конфликт, перерастающий в межнациональный», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Константин Глушенок.

По его мнению, приезжие должны уважать традиции местных жителей. «А если случился бытовой конфликт, даже с мордобоем, не надо привлекать земляков, выпутывайся сам. Есть установленные законом порядки, используй их и живи нормально на этой земле», - высказал свою точку зрения Константин Глушенок.

Политолог считает, что любой конфликт может стать потенциально опасным с точки зрения межнациональных отношений, если там не выполняются условия, о которых он сказал. «Власть должна всегда эту ситуацию контролировать. Именно недоработка местной муниципальной власти, ее непродуманные действия, к примеру, по выделению земли, провоцируют такие неприятные ситуации», - отметил Константин Глушенок.

Потенциально опасными с этой точки зрения, помимо Калачевского района, он назвал Иловлинский и Городищенский районы. «Предупреждение конфликта - это именно контроль со стороны местной муниципальной власти: кому дали землю, что за семья, насколько они адекватны, велась ли с ними беседа о том, что такое донские традиции, донская земля, готовы ли они жить здесь в соответствии с этими традициями. Если все это есть, не может быть конфликта», - уверен Константин Глушенок.

Если бы власти вели работу с людьми разных национальностей, конфликты, подобные тем, что произошли в Калачевском районе, были бы, по крайне мере, предсказуемы, считает и другой волгоградский политолог Инна Прихожан.

«За такого рода вещами надо очень внимательно следить до того, как они произошли. Я не могу понять абсолютного спокойствия наших административных структур. Одно дело, когда при совместном распитии спиртных напитков возникает некий конфликт, но когда это люди разных национальностей, даже разных местностей – это всегда огромный повод. Нужно отслеживать ситуацию ежедневно и разговаривать с людьми, что у нас делать разучились», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Инна Прихожан.

Он рассказала, что в Волгоградской области были межнациональные конфликты, в том числе по поводу потрав и выпасов. «Отношения между национальностями – это не только совместное празднование Пасхи или Курбан-байрама, это серьезная работа – и аналитическая, и представительская, и с людьми надо говорить. Это большая работа, если делать ее правильно, тогда конфликты, по крайне мере, будут предсказуемы. У нас же власти начинают «чесаться», когда конфликт уже возник. Это не политика, политика – это связанная вещь, настроенная на какую-то цель», - подчеркнула Инна Прихожан.

По ее мнению, за бытовой окраской конфликта может стоять «все, что угодно, и здесь надо очень серьезно работать». Политолог также указала на то, что в Калачевском районе это уже не первый подобный конфликт, поэтому можно говорить о серьезных недоработках властей. «Не отреагировали в первый раз, произошел второй. И это делает обстановку еще более напряженной. У нас в комитете по делам национальностей и казачества больше 25 человек работает - реагировать должны мгновенно», - убеждена Инна Прихожан.