Стихийная акция протеста на трассе у въезда в Назрань. Фото: кадр видео Caucasian Knot https://www.youtube.com/watch?v=B7vqt3Qx1bE

02 апреля 2019, 13:08

Четыре активиста арестованы за участие в протестах близ Назрани

Суд в Магасе постановил арестовать на 10 суток четырех участников стихийной акции протеста на трассе у въезда в Назрань. Еще два человека оштрафованы за участие в этой акции.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. Попытки разогнать протестующих утром 27 марта привели к стычкам с силовиками. Люди покинули площадь лишь после того, как их призвали к этому лидеры протеста. Однако позднее в тот же день сотни человек на несколько часов перекрыли трассу "Кавказ" на въезде в Назрань около "Экажевского круга". Они разблокировали дорогу лишь после уговоров лидеров протеста.

Магасский райсуд признал шестерых участников несанкционированной акции около "Экажевского круга" виновными по ч.6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Четыре участника акции – Ш. Дидигов, А. Арчаков, У. Гойгов и А. Вышегуров – приговорены к административному аресту на 10 суток, а А. Балахоев и Р. Боков оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый, говорится в сообщении, размещенном на сайте райсуда.

Часть 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных акциях, повлекших создание помех движению транспорта) предусматривает штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, до 100 часов обязательных работ или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, что второй за полгода виток массовых протестов в Ингушетии подорвал репутацию Юнус-Бека Евкурова в глазах Кремля, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Федеральный центр готов сменить главу Ингушетии в недалеком будущем, когда отставка Евкурова не будет выглядеть уступкой митингующим, предположили они.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Митингующие в Магасе потребовали отставки Евкурова", "Силовики заблокировали въезды на площадь в Магасе","Участники митинга в Магасе приняли резолюцию".

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