Глава района в Ингушетии арестован по делу о махинациях с землей

26 июля 2024, 04:02

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Бывший глава Назрановского района Муса Муталиев отправлен под арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Сумму ущерба от его действий следствие оценивает в 8,8 млн рублей.

Магасский райсуд в Ингушетии 25 июля постановил взять под стражу бывшего главу Назрановского района республики Мусу Муталиева. Бывший чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно постановлению суда, 62-летний Муталиев пробудет в СИЗО как минимум до 17 сентября, сообщил “Интерфакс-Юг”.

Уголовное дело Муталиева касается распоряжения муниципальными землями. Согласно версии следствия, в результате злоупотреблений бывшего главы Назрановский район лишился права собственности на два земельных участка стоимостью около 8,8 млн рублей.

Статья о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 285 УК России) предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

Муталиев возглавил администрацию. Назрановского района в ноябре 2018 года. В августе 2019 года, вскоре после смены главы республики, он написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, но впоследствии передумал. В итоге Муталиев проработал еще несколько лет и ушел в отставку только в январе 2023 года.

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