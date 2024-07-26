26 июля 2024, 04:02

Глава района в Ингушетии арестован по делу о махинациях с землей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава Назрановского района Муса Муталиев отправлен под арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Сумму ущерба от его действий следствие оценивает в 8,8 млн рублей. 

Магасский райсуд в Ингушетии 25 июля постановил взять под стражу бывшего главу Назрановского района республики Мусу Муталиева. Бывший чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. 

Согласно постановлению суда, 62-летний Муталиев пробудет в СИЗО как минимум до 17 сентября, сообщил “Интерфакс-Юг”. 

Уголовное дело Муталиева касается распоряжения муниципальными землями. Согласно версии следствия, в результате злоупотреблений бывшего главы Назрановский район лишился права собственности на два земельных участка стоимостью около 8,8 млн рублей.

Статья о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 285 УК России) предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает. 

Муталиев возглавил администрацию. Назрановского района в ноябре 2018 года. В августе 2019 года, вскоре после смены главы республики, он написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, но впоследствии передумал. В итоге Муталиев проработал еще несколько лет и ушел в отставку только в январе 2023 года. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Глава Ингушетии назвал девять новых имен погибших на Украине", "Штраф ингушскому чиновнику по делу о взятке заменен реальным сроком", "Бывший мэр Магаса объявлен в розыск". 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 июля 2024, 07:41

26 июля 2024, 07:00

26 июля 2024, 06:00

26 июля 2024, 05:01

26 июля 2024, 03:05

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи