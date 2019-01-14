Четверо активистов объявили голодовку в тюрьмах Азербайджана

14 января 2019, 01:30

Илькин Рустамзаде, Байрам Мамедов, Ахсан Нурузаде и Эльчин Исмаиллы объявили голодовку с требованием освободить всех политзаключённых в стране.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. Мехман сильно подорвал здоровье голодовкой и начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но по-прежнему отказывается от какой-либо иной пищи, сообщили брат блогера и адвокат.

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания, и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

Вечером 13 января в СМИ и социальных сетях было обнародовано факсимиле рукописи совместного обращения к общественности Илькина Рустамзаде, Байрама Мамедова, Ахсана Нурузаде и Эльчина Исмаиллы, которые отбывают наказание в колонии №13.

Активист движения Nida Илькин Рустамзаде был осужден в 2014 году на восемь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. Еще один активист Nida Байрам Мамедов был задержан в 2016 году вместе с Гиясом Ибрагимовым. Оба заявляли, что их преследуют за граффити на памятнике Гейдару Алиеву. Мамедова приговорили к десяти годам лишения свободы, признав виновным в незаконном обороте наркотиков. Активист движения "Мусульманское единство" Ахсан Нурузаде был задержан в 2017 году. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Журналист и член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльчин Исмаиллы был приговорен в 2018 году к девяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве, получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Авторы обращения отметили, что после случившегося с Мехманом Гусейновым (речь о предъявленном ему новом обвинении) они решили "совместно сопротивляться репрессиям" (обращение перевел корреспондент "Кавказского узла").

«Мы начинаем с сегодняшнего дня (13 января) голодовку и убеждены, что и другие политзаключенные присоединятся к ней», - сказано в обращении.

Авторы обращения отмечают, что «если политзаключенные не проявят сегодня единства, то участь Мехмана Гусейнова ожидает завтра каждого».

«Если мы будем ждать, как жертвенные овцы своей участи, то завтра у каждого из нас под подушкой «обнаружат» наркотики, оружие и так далее, или же нас обвинят в «избиении» кого-то. Если вы считаете, что сегодня лучше быть осторожными и ждать результатов реакции Запада, то мы в (это) не верим. Мы это видели и знаем, чем все это заканчивалось… После того, как рассеется туман, кто-то приедет с Запада и будет заключена с ними сделка: нескольких сломленных и превратившихся в куклы политзаключенных спецслужбы отпустят, и представители Запада будут приветствовать этот «акт гуманизма» и «величественные реформы». Они (представители Запада) вернутся с нефтью, заполненными евро и долларами чемоданами и тихо одобрят очередную волну репрессий», - написали авторы обращения.

Напомним, что с призывом освободить Мехмана Гусейнова выступили комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, МИД Франции, представитель ОБСЕ, международная организация в защиту свободы журналистов "Репортеры без границ", международная правозащитная организация Amnesty International, конгрессмен США Крис Смит. 12 января с требованием вмешаться в дело Гусейнова к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch. На фоне множества призывов заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обвинил "антинациональные группы и их зарубежных покровителей" в попытке начать очередную антиазербайджанскую кампанию.

По их мнению, «каждая громкая кампания по правам человека, начатая на Западе, заканчивается позорным финалом, приближающим нас к темному будущему».

«Мы протестуем против погружения нас во мрак! Мы протестуем против репрессий, и мы не будет молчать. Мы будет оказывать сопротивление гангстерскому обращению в тюрьмах против прогрессивных людей. Мы начинаем с сегодняшнего для бессрочную голодовку в защиту Мехмана, каждого из нас и всех политзаключенных», - говорится в заявление.

Авторы призвали всех политзаключенных присоединиться к голодовке.

Подлинность обращения корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили по меньшей мере адвокаты двух из четырех подписантов. Они отказались назвать свои имена, опасаясь дальнейшего давления.

Мать еще одного активиста Гияса Ибрагимова Шура Амирасланова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее сын поддерживает акцию в защиту Гусейнова и всех других политзаключенных.

Гияс Ибрагимов, как и его единомышленник Байрам Мамедов, признан виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорен к десяти годам тюрьмы.

Амирасланова рассказала, что встречалась с сыном в колонии №2 в 13 января.

«Гияс сильно беспокоится за состояние (здоровья) Мехмана и считает, что с угнетением и бесправием нельзя смириться, а лучшей формой протеста является голодовка. Он сказал, что намерен присоединиться к голодовке с требованием освобождения всех политзаключенных», - сказала мать осужденного.

В список политических заключенных в Азербайджане, представленный правозащитниками к Международному дню прав человека в декабре 2018 года, вошли 150 человек.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей Пенитенциарной службы по поводу обращения осужденных активистов.