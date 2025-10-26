Отменена угроза атаки дронов в республиках Северного Кавказа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии отменена объявленная ночью угроза атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", угроза атаки беспилотников была объявлена минувшей ночью в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Угроза атаки беспилотников в Дагестане, объявленная около полуночи, отменена в 08.19 мск, сообщило в своем телеграм-канале республиканское управление МЧС. "Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Республики Дагестан", - говорится в публикации.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил об отмене угрозы атаки в 08.25 мск. "Отбой беспилотной опасности на территории Кабардино-Балкарской Республики", - написал он в своем телеграм-канале.

Минуту спустя, в 08.26 мск, аналогичное объявление сделал в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал он.

Напомним, по данным Минобороны, минувшей ночью беспилотники были сбиты лишь в двух регионах юга России - на Кубани и в Ростовской области. Еще 11 дронов уничтожены над Черным и Азовским морями.

Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции Запреты съемки атак дронов и их последствий, введенные в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, а также в Калмыкии, Адыгее и Северной Осетии, вступают в противоречие с закрепленными в Конституции нормами, гарантирующими недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации.

22 октября в Махачкале произошла атака беспилотников на "одно из предприятий", заявил глава Дагестана. По данным источников, один беспилотник взорвался над территорией предприятия, там осколками были повреждены машины, второй попал в здание строящегося торгового центра.

В Дагестане обезврежены восемь беспилотников, отчиталось в тот день Минобороны. Власти города сообщили об отсутствии пострадавших. Несколько школ в столице Дагестана были переведены на удаленный режим обучения.

14 октября глава Дагестана своим указом запретил редакциям СМИ и пользователям интернета публиковать сведения о последствиях терактов и диверсий, прилетах украинских беспилотников и о размещении военных и "критически важных" объектов (мостов, объектов ТЭК, связи, промышленности) на территории Дагестана.

Указ противоречит закону о СМИ, при этом в нем не приведен список критически важных объектов, что усиливает риски произвольной трактовки документа силовиками, указали юристы.