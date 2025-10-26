Беспилотная опасность объявлена в трех республиках юга России
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии объявлена беспилотная опасность, власти предупредили о возможном замедлении работы мобильной связи.
Как писал "Кавказский узел", 22 октября в Дагестане произошла атака беспилотников на "одно из предприятий республики". В Махачкале было перекрыто движение на участке улицы Каммаева около вагонного депо. Всего в регионе было сбито восемь беспилотников. Власти Махачкалы сообщили об отсутствии пострадавших.
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане сегодня ночью с 00.00 мск. Главное управление МЧС России по республике призвало в своем телеграм-канале жителей республики оставаться дома, закрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, не подходить к окнам. Также сообщается о возможных перебоях с работой мобильного интернета.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков также сообщил сегодня в своем телеграм-канале об объявлении беспилотной опасности в республике. Он также призвал проявлять бдительность, но приближаться к упавшим беспилотникам и их обломкам, не пользоваться мобильными телефонами и средствами радиосвязи рядом с ними. Он предостерег жителей республики не снимать на фото и видео работу систем ПВО и предупредил о замедлении работы мобильного интернета.
Опасность атаки БПЛА объявлена и в Северной Осетии, о ней сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло. Он призвал земляков соблюдать спокойствие и предупредил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета.
