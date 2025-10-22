×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
13:53, 22 октября 2025

Несколько зданий в Махачкале получили повреждения после налета БПЛА

Поврежденное здание в Махачкале после налета БПЛА. 22 октября 2025 г. Фото: Telegram-канал Mash Gor

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти столицы Дагестана сообщили об отсутствии пострадавших в ходе атаки дронов. Несколько школ в столице Дагестана были переведены на удаленный режим обучения. 

Как писал "Кавказский узел",сегодня в Дагестане зафиксирована атака беспилотников на "одно из предприятий республики". В Махачкале было перекрыто движение на участке улицы Каммаева около вагонного депо. Всего в регионе было сбито восемь беспилотников.

"На месте работают муниципальные службы и правоохранительные органы. Территория ограждена, проводится оценка ущерба. Пострадала одна единица общественного транспорта и несколько коммерческих объектов, пострадавших нет", - написал мэр города Джамбулат Салавов в своем телеграм-канале. 

В Махачкале переведены на удаленный режим несколько школ

В Махачкале некоторые школы из-за угрозы ударов беспилотников перевели на дистанционный формат обучения, сообщила пресс-служба городского Управления образования. Целью таких мер названы обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников учреждений. Их руководителям поручили обеспечить «бесперебойное функционирование дистанционных платформ», а также информировать как школьников, так и их родителей об организации учебного процесса.

«О возобновлении очных занятий будет сообщено дополнительно по мере стабилизации обстановки», — цитирует сообщение РБК. Отметим, что число школ, переведенных на режим удаленной работы, и их названия не сообщаются.

Отметим, что ранее пользователи в своих комментариях в телеграм-канале администрации города призвали отменить занятия в классах школ.

Напомним, 14 октября Меликов своим указом запретил редакциям СМИ и пользователям интернета публиковать сведения о последствиях терактов и диверсий, прилетах украинских беспилотников и о размещении военных и "критически важных" объектов (мостов, объектов ТЭК, связи, промышленности) на территории Дагестана. Указ Меликова противоречит закону о СМИ, при этом в нем не приведен список критически важных объектов, что усиливает риски произвольной трактовки документа силовиками, указали юристы.

