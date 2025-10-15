Юристы указали на риски для СМИ из-за указа Меликова

Указ Меликова о запрете на публикацию информации о терактах, атаках дронов, дислокации сил Минобороны и важной инфраструктуры противоречит закону о СМИ. При этом в указе не содержится списка критически важных объектов, что усиливает риски произвольной трактовки документа силовиками.

Как писал «Кавказский узел», в Дагестане введен запрет на публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ, дислокации сил Минобороны и важной инфраструктуры.

Запреты на публикации о последствиях атак БПЛА уже действуют и в других регионах юга России – в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Северной Осетии, Адыгее и Калмыкии. 28 августа стало известно, что в Ростовской области два человека оштрафованы по административной статье за съемку последствий атак беспилотников.

Указ Меликова разработан во исполнение распоряжения Президента России, и аналогичные ограничения ранее были введены более чем в 30 регионах страны, указал юрист Али Алиев.

Он отметил чрезмерную, на его взгляд, жесткость принятого в Дагестане документа. По его мнению, формулировки указа Меликова являются достаточно расплывчатыми и могут создавать серьезные препятствия для работы журналистов."К примеру, запрет публиковать в СМИ и интернете «фото, видеоматериалы и сообщения о последствиях террористических актов и диверсий», может трактоваться как запрещение на публикацию репортажей с мест событий, включая нападения на силовиков, если они впоследствии будут квалифицированы как теракт. Указ создает правовую неопределенность, так как инцидент может быть объявлен терактом или диверсией уже после его освещения в прессе. В этом случае изначально добросовестная публикация может быть признана нарушением, что создает риск преследования для СМИ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Запрет не распространяется на деятельность органов государственной власти и официальную информацию, публикуемую этими органами, подчеркнул юрист. "В этом случае возникает юридическая коллизия, связанная с появлением двух источников информации: официально разрешенной и независимой - потенциально запрещенной", - считает Алиев.

Он добавил, что в указе главы Дагестана запрещена публикация данных «о расположении критически важных объектов – мостов, объектов ТЭК, связи, промышленности», но документ не содержит конкретный публичный перечень таких объектов конкретизирует, что открывает возможность для широкого толкования.

В тексте указа не содержится детального публичного перечня критически важных объектов, что может дать силовикам больше свободы предписывать нарушения по своему усмотрению

Специфика указа главы Дагестана в его широком охвате и жесткости ограничений, так как запрет распространяется не только на изображения и сообщения о последствиях терактов и диверсий, но и на публикацию информации о местах расположения важных инфраструктурных объектов, что не всегда четко регламентировано в других регионах, указал юрист Магомед Курбанов.

"В тексте указа не содержится детального публичного перечня критически важных объектов, что может дать силовикам больше свободы предписывать нарушения по своему усмотрению, включая трактовку публикаций о промышленных объектах. Есть риск правового преследования СМИ за публикации инцидентов, которые стали объектом освещения до того, как они были формально объявлены терактами или диверсиями, что создает неопределенность для журналистов и может сдерживать оперативное информирование общественности», - сказал Курбанов корреспонденту "Кавказского узла".

Подобные ограничения могут противоречить федеральному закону о СМИ, гарантирующему свободу информации, особенно в части права публиковать оперативные сообщения, такая ситуация может привести к конфликтам между региональным указом и федеральным правом, считает он.

Юрист отметил, что указ Меликова не предоставляет публично доступного списка критически важных объектов. Это создает ситуацию, когда

сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств могут самостоятельно интерпретировать, что относится к запретным данным.

"Такое положение дает возможность государственным структурам и силовикам возможность более жесткого контроля над информационным

пространством, увеличивает риски произвольного ужесточения цензуры и давления на СМИ. Документ ограничивает публикации об инцидентах,

которые могут быть позже квалифицированы как теракты, и запрещает любые сведения по важным инфраструктурным объектам без явного перечня, что ставит СМИ в сложное положение при освещении происходящего. Также в документе не говорится о том, какое конкретное наказание предусматривается за неисполнение данного указа, что позволит правоохранителям интерпретировать его по своему», - считает юрист.

Напомним, запреты съемки атак дронов и их последствий, введенные региональными властями, противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу распространения информации, указали ранее юристы.

"Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом", - говорится в части 4 статьи 29 Конституции России.

В августе 2023 года, после серии атак украинских БПЛА на Москву, группа сенаторов подготовила пакет поправок, устанавливающих ответственность за публикацию информации о расположении и работе российских военных, а также о любых "прилетах" на территории РФ. Граждан-нарушителей планировалось наказывать штрафами до 50 тысяч рублей, рецидивистов - сроками до трех лет тюрьмы. Но решение вопроса было передано с федерального уровня на региональный. Запреты действуют в 20 регионах России, сообщил 29 августа "Коммерсант".