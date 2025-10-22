Военные отчитались о восьми сбитых в Дагестане дронах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане обезврежены восемь беспилотников, отчиталось Минобороны. В аэропортах Махачкалы, Владикавказа и Грозного отменены ограничения, введенные из-за небезопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что сегодня в регионе зафиксирована атака беспилотников на "одно из предприятий республики". В Махачкале в атакой БПЛА перекрыто движение на участке улицы Каммаева около вагонного депо, сообщила мэрия.

По данным источников, один беспилотник взорвался над территорией предприятия в Махачкале, там осколками были повреждены машины, второй попал в здание строящегося торгового центра.

С 07:00 мск до 11:00 мск перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотников, из них восемь в Дагестане, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. Согласно публикации, еще три дрона сбиты над акваторией Черного моря, остальные два - в Крыму.

Ограничения на прием и отправление авиарейсов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняты, сообщил в 11.03 мск в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, выполнявших рейсы в Махачкалу", - написал он.

Сегодня ограничения на полеты были введены в аэропортах Владикавказа и Грозного. В 6.59 мск стало известно, что такие же ограничения введены в аэропорту Махачкалы. МЧС объявило об угрозе атаки беспилотников в Дагестане.

Напомним, 14 октября Меликов своим указом запретил редакциям СМИ и пользователям интернета публиковать сведения о последствиях терактов и диверсий, прилетах украинских беспилотников и о размещении военных и "критически важных" объектов (мостов, объектов ТЭК, связи, промышленности) на территории Дагестана.

Указ Меликова противоречит закону о СМИ, при этом в нем не приведен список критически важных объектов, что усиливает риски произвольной трактовки документа силовиками, указали юристы.