Главная   /   Лента новостей
08:34, 22 октября 2025

Атака беспилотников зафиксирована в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Атаке беспилотников сегодня подверглось одно из предприятий Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ограничения на полеты были введены в аэропортах Владикавказа и Грозного. В 6.59 мск стало известно, что такие же ограничения введены в аэропорту Махачкалы. МЧС объявило об угрозе атаки беспилотников в Дагестане.

Об атаке беспилотников глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале в 07.37 мск.

"Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики. В настоящее время сведений о жертвах и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется. На месте действуют ответственные службы, все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов. В республике введен режим беспилотной опасности", - говорится в публикации.

По данным анонимного телеграм-канала Mash, в Махачкале зафиксирована атака двух беспилотников. "Один из них взорвался над территорией предприятия — осколками повреждены машины. Второе попадание пришлось в здание строящегося ТЦ — внутри никого не было", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 октября Меликов своим указом запретил редакциям СМИ и пользователям интернета публиковать сведения о последствиях терактов и диверсий, прилетах украинских беспилотников и о размещении военных и "критически важных" объектов (мостов, объектов ТЭК, связи, промышленности) на территории Дагестана.

Указ Меликова противоречит закону о СМИ, при этом в нем не приведен список критически важных объектов, что усиливает риски произвольной трактовки документа силовиками, указали юристы.

Аналогичные запреты уже действуют и в других регионах юга России – в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Адыгее, Калмыкии и Северной Осетии. 28 августа стало известно, что в Ростовской области два человека оштрафованы по административной статье за съемку последствий атак беспилотников.

Запреты съемки атак дронов и их последствий, введенные региональными властями, противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу распространения информации, указали ранее юристы.

Автор: "Кавказский узел"

