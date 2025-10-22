×

Главная   /   Лента новостей
10:33, 22 октября 2025

Атака беспилотников в Махачкале вызвала вопросы к властям

Военная техника на улицах Махачкалы. 22 октября 2025 г. Фото: https://news-dagestan.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение на одной из улиц Махачкалы ограничено в связи с атакой беспилотников, сообщила мэрия. Пользователи Telegram призвали отменить занятия в школах города, а некоторые адресовали властям вопросы о работе систем оповещения об атаках.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что сегодня в регионе зафиксирована атака беспилотников на "одно из предприятий республики". По данным источников, в Махачкале один беспилотник взорвался над территорией предприятия, там осколками были повреждены машины, второй попал в здание строящегося торгового центра.

В Махачкале "в связи с проведением оперативных мероприятий, связанных с атакой БПЛА" перекрыто движение на участке улицы Каммаева – от вагонного депо до "Зеленого Яблока", сообщила в своем телеграм-канале администрация города. "Также информируем о том, что угроза со стороны БПЛА сохраняется", - говорится в публикации, размещенной в 09.33 мск.

По состоянию на 10.30 мск, под публикацией размещено семь комментариев. Авторы нескольких из них призвали отменить занятия в классах школ.

"Школы на дистанционки отправляйте", - предложил, в частности, Boss. "Занятия в школах и учебных заведениях в такой ситуации логично было бы перевести на дистанционку", - заявила и kallaeva_di_art.

Отмените занятия в школах! Как в такой ситуации мне ребёнка отправить?

"Отмените занятия в школах! Как в такой ситуации мне ребёнка отправить?" – написал Ч1ег1ардиг. "Я думаю, лучше отменить занятия, дистанционно вряд ли получится, интернет ведь ограничен", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

Под публикацией мэра Джамбулата Салавова об атаке беспилотников размещено, по состоянию на 10.30 мск, 15 комментариев. Авторы некоторых из них адресовали вопросы властям в связи с атакой беспилотников.

"А где ПВО и система РЭБ, или вы их разместили только возле своего дома! Почему не защищаются промышленные предприятия данными системами и сетками от беспилотников!" – возмутился, в частности, Комитет Принцесс.

"Почему не прозвучали системы оповещения? В других регионах сразу сирена воет, даже если мимо региона пролетает", - написала Abasbekova_R. "Передано обращение профильным специалистам администрации города на реагирование", - ответил на это представитель центра управления городом.

В Волгоградской области оповещения об угрозе атаки дронов стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Люди не должны знать о том, что есть взрывы в городе?

"А почему введён запрет [на публикации об атаках], люди не должны знать о том, что есть взрывы в городе? Как это понять вообще, что за чушь?" – написал Chitushkin. "Потому что сведениями о прилетах могут воспользоваться враги страны для корректировки следующих запусков", - пояснил в ответ М.

Напомним, 14 октября Меликов своим указом запретил редакциям СМИ и пользователям интернета публиковать сведения о последствиях терактов и диверсий, прилетах украинских беспилотников и о размещении военных и "критически важных" объектов (мостов, объектов ТЭК, связи, промышленности) на территории Дагестана.

Указ Меликова противоречит закону о СМИ, при этом в нем не приведен список критически важных объектов, что усиливает риски произвольной трактовки документа силовиками, указали юристы.

Аналогичные запреты уже действуют и в других регионах юга России – в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Адыгее, Калмыкии и Северной Осетии. 28 августа стало известно, что в Ростовской области два человека оштрафованы по административной статье за съемку последствий атак беспилотников.

Запреты съемки атак дронов и их последствий, введенные региональными властями, противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу распространения информации, указали ранее юристы.

Автор: "Кавказский узел"

