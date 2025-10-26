Семь беспилотников сбиты в двух регионах ЮФО

Военные ночью уничтожили четыре беспилотника в Краснодарском крае и три в Ростовской области. Еще 11 дронов сбиты над Черным и Азовским морями.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 25 октября военные сбили беспилотники в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области.

Минувшей ночью в Матвеево-Курганском районе перехвачено и уничтожено три беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "Обошлось без пострадавших и последствий на земле", - написал он.

По данным Минобороны, ночью перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотника, в том числе четыре на Кубани и три в Ростовской области. Еще семь беспилотников сбиты над акваторией Черного моря, четыре - над акваторией Азовского моря.

Остальные дроны сбиты в Брянской, Тульской, Рязанской, Московской, Курской и Липецкой областях, говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Оперштаб Кубани, по состоянию на 08.25 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о ночных атаках беспилотников.

Напомним, 24 октября военные сбили беспилотники в Новошахтинске и Таганроге, а также в восьми районах Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе были обезврежены 34 БПЛА.

В Новошахтинске из-за пожара, возникшего в результате атаки беспилотников, без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. К утру без энергоснабжения оставалось около 1500 человек. Днем аварийные работы были завершены.