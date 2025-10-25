Беспилотники сбиты в семи районах Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные ночью отразили воздушную атаку дронов на Ростовскую область.

Как писал "Кавказский узел", прошлой ночью военные сбили беспилотники в Новошахтинске и Таганроге, а также в Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе были обезврежены 34 БПЛА.

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны отразили перехватив БПЛА в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах.

"Никто из людей не пострадал, - написал в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. - Из-за падения фрагментов загорелась трава на окраине Донецка. Огонь был оперативно потушен".

Напомним, что вчера, 24 октября, в Новошахтинске из-за пожара, возникшего в результате атаки беспилотников, без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. К утру без энергоснабжения оставались около 1500 человек. К 13.30 мск аварийно-восстановительные работы на электроустановке, поврежденной в результате возгорания, были завершены

