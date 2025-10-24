Более 40 беспилотников сбиты над южными регионами России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны перехватили 111 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе более сорока - на юге.

Как писал "Кавказский узел", военные ночью перехватили беспилотники в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах Ростовской области.

Всего в Ростовской области ночью были обезврежены 34 БПЛА, сообщает Минобороны России. Еще четыре беспилотника были сбиты над территорией Краснодарского края, два - над Волгоградской областью, один - над акваторией Азовского моря.

Также дроны перехвачены в Брянской, Калужской, Новгородской, Белгородской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тверской областями, Московским регионом и в Крыму. В общей сложности дежурными средствами ПВО уничтожены 111 беспилотных летательных аппаратов, говорится в телеграм-канале Минобороны.

Напомним, что в ночь на 23 октября силы ПВО перехватили 139 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. В том числе 15 из них были сбиты в Южном федеральном округе.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.