08:40, 23 октября 2025

Над регионами юга России сбиты 15 беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные за ночь перехватили 139 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. В том числе 15 из них были сбиты в Южном федеральном округе.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночь силы противовоздушной обороны перехватили беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в телеграм-канале Минобороны России.

По данным ведомства, 13 БПЛА были обезврежены в небе над Ростовской областью, еще два - над Волгоградской. Также дроны сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Орловской, Калужской, Курской областях и Крыму.

Напомним также, что утром 22 октября в Дагестане была зафиксирована атака беспилотников на "одно из предприятий республики". В Махачкале было перекрыто движение на участке улицы Каммаева около вагонного депо. Всего в регионе было сбито восемь беспилотников. Несколько зданий в Махачкале получили повреждения.

Автор: Кавказский узел

