Лента новостей
06:25, 23 октября 2025

БПЛА ночью пытались атаковать Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны сегодня ночь перехватили беспилотные летательные аппараты в Миллеровском и Шолоховском районах.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 22 октября силы ПВО отразили воздушную атаку в Чертковском районе.

"Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах", - сообщил в 5.49 мск в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его данным, пострадавших не было, последствий на земле также не зафиксировано.

Напомним также, что в ночь на 21 октября в Ростовской области были сбиты 34 дрона. Атаки беспилотников были зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске, а также в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском, Мясниковском, Мартыновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области.

Автор: Кавказский узел

Человек со смартфоном в руках. Фото: Jonas Leupe / Unsplash.com
01:50, 23 октября 2025
Telegram и WhatsApp* на юге России заблокированы властями
Военная операция на Украине. Фото: Минобороны РФ
11:32, 22 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7750
06:39, 22 октября 2025
Военные сбили БПЛА в Ростовской области
Трое осужденных. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:23, 22 октября 2025
Трое осужденных обвинены в попытке теракта в ростовском СИЗО
Беспилотники. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи ИИ в программе Copilot
12:12, 21 октября 2025
Жители поселка в Ростовской области остались без газа после атаки БПЛА
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Афган Садыгов на проспекте Руставели. Фото: Sevinc Sadıqova / Facebook*
23 октября 2025, 02:57
Азербайджанский журналист задержан в Тбилиси в связи с протестами

Автомобили силовиков на месте взрыва в Ставрополе. Фото: 112 / Telegram
22 октября 2025, 21:40
Взрыв произошел близ военной части в Ставрополе

Участники круглого стола представителей гражданского общества. Фото: https://rcsp.am/en/entry/8755/bilateral-round-table-of-representatives-of-civil-society-from-armenia-and-azerbaijan/
22 октября 2025, 16:44
Нормализация отношений Баку и Еревана стала темой пилотной встречи представителей НПО двух стран

Подросток и сотрудник полиции. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи ИИ в программе Copilot
22 октября 2025, 15:45
Версия о связях дагестанского школьника с ИГ* поставлена под сомнение

