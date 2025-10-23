БПЛА ночью пытались атаковать Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны сегодня ночь перехватили беспилотные летательные аппараты в Миллеровском и Шолоховском районах.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 22 октября силы ПВО отразили воздушную атаку в Чертковском районе.

"Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах", - сообщил в 5.49 мск в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его данным, пострадавших не было, последствий на земле также не зафиксировано.

Напомним также, что в ночь на 21 октября в Ростовской области были сбиты 34 дрона. Атаки беспилотников были зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске, а также в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском, Мясниковском, Мартыновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области.

