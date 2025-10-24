Около 1500 человек остаются без электричества в Новошахтинске после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После массированной атаки беспилотников на Ростовскую область без света остался Новошахтинск: там сгорел трансформатор.

Как писал "Кавказский узел", военные ночью перехватили беспилотники в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах.

"В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум, - сообщил утром в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. - Ночью аварийный службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился".

Тем не менее без энергоснабжения пока остается около 1500 человек. Глава региона пообещал, что восстановлением энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток.

Ночью на фоне угрозы беспилотной опасности Росавиация временно ограничила работу аэропортов Волгограда, Краснодара и Геленджика.

Напомним, что в ночь на 23 октября силы противовоздушной обороны сбили беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области.

